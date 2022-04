“De pronto fue atacado con alguna sustancia”: padre de universitario desaparecido en Bogotá

Se cumplen tres días desde que Juan Andrés López Rojas, estudiante de ingeniería civil en la Universidad Javeriana en Bogotá, se encuentra desaparecido. Las autoridades han realizado una extensa búsqueda por toda la capital, pero el resultado no ha sido favorable. El padre asegura que pudo haber sido atacado con alguna sustancia.

El pasado jueves 21 de abril, el joven universitario salió de su casa ubicada en el barrio Los Andes, cerca del centro comercial Cafam Floresta, en la localidad de Barrios Unidos; vestía saco café, jean y zapatos negros.

Juan Andrés habría salido desde muy temprano, pues se dirigía a una visita técnica que tenía programada la universidad para ese día; luego, sobre las seis de la tarde, había vuelto a la universidad, se encontraba en la biblioteca de Ingeniería preparando una exposición que tenía al día siguiente, allí duró hasta las 9:15 p. m. aproximadamente, minutos después se disponía para salir con rumbo hacia su casa y fue a las 9:30 de ese mismo día donde fue visto por ultima vez por las cámaras de seguridad de la institución.

La familia del estudiante de la Universidad Javeriana, angustiada porque ese jueves 21 de abril Juan Andrés no llegó a su casa, esperó algunas horas y se desplazó en horas de la mañana del viernes hasta la universidad y a la clase que tenía pendiente ese mismo día. Al conversar con los compañeros dijeron que también tenían preocupación porque él nunca faltaba a esos compromisos.

“Yo hablé con él la última vez ese jueves 21 de abril a las 6:20 p. m., me aseguró que tenía pendientes unos compromisos académicos y luego saldría para la casa en TransMilenio, en los videos de seguridad observamos que sale de la universidad, pero nunca llegó a la casa”, señaló Nelson López, padre del estudiante.

Nelson López asegura que normalmente su hijo tomaba el servicio de TransMilenio, aunque en ocasiones usaba el servicio de transporte por aplicación. Nelson ya denunció ante la Fiscalía la desaparición y mencionó que Juan Andrés no acostumbra a salir de su casa sin avisar o cuando está fuera de ella, a incomunicarse. Además, siempre avisa dónde se encuentra y dónde va a permanecer, replicó López, mientras insisten en la angustia que pasa la familia.

“De pronto fue atacado con alguna sustancia, pues sale de la universidad normal, no acostumbraba a salir de la casa sin avisar… el celular se va a correo de voz, dijo que estaba preparando una sustentación que tenía al otro día”, señaló el papá de Juan Andrés.

Por su parte, la Pontificia Universidad Javeriana manifestó solidaridad con la familia del joven e hizo un llamado “urgente a las autoridades para que lleven a cabo todos los esfuerzos necesarios para encontrar al estudiante de ingeniería civil, Juan Andrés López Rojas, de quien se desconoce su paradero desde el pasado jueves 21 de abril a las 9:30 p. m”.

Así mismo, invita a las personas que puedan tener información asociada con este caso a que la remita oportunamente a las autoridades competentes.



La Javeriana manifiesta toda su solidaridad con su familia y amigos y espera que se reúna con ellos muy pronto. — Pontificia Universidad Javeriana (@UniJaveriana) April 23, 2022

La Fiscalía ya recibió la denuncia de la desaparición y de inmediato arrancaron con los actos urgentes, activando el mecanismo de búsqueda que incluye a la Policía Nacional y una red de apoyo con el ánimo de identificar el paradero de Juan Andrés y advertir a la comunidad sobre su desaparición.

Frente a información adicional a partir de su desaparición, Nelson afirmó que “hemos podido identificar que en la noche del jueves se hizo uso de la tarjeta personalizada de TransMilenio y el viernes en la mañana también, pero desafortunadamente no nos consta si es él o no, no hemos podido acceder a ver los videos de las cámaras de vigilancia de las estaciones de TransMilenio”.

Por el momento, las autoridades están realizando un seguimiento por las cámaras de la ciudad para establecer si tomó un vehículo de aplicación cerca a la institución o llegó hasta el sistema TransMilenio, como se lo había anticipado a su papá.