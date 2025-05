Declaraciones del dueño de Unión Magdalena contra el fútbol femenino generaron rechazo: “Perpetua las violencias machistas”

Catalina Usme reaccionó a las polémicas declaraciones del dueño del Unión Magdalena: “El talento no necesita permiso”

“ Estas expresiones, cargadas de desprecio y prejuicio, no solo invisibiliza el trabajo y la trayectoria de miles de jugadoras, entrenadoras, árbitras, periodistas, gestoras, hinchas y demás profesionales que día a día construyen fútbol, sino que también refuerzan las violencias estructurales que históricamente han limitado el desarrollo equitativo del deporte”, dice el comunicado de la coordinadora.

“Mientras yo esté manejando este manejando esto, no. Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino. Ese no es un deporte para la mujer. Que vayan a jugar tenis, voleibol, domino, pero fútbol no”, dijo con el programa radial La Pesada del Deporte.