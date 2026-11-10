Defensoría advierte dificultades para garantizar la recuperación de las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto

La Defensoría del Pueblo advirtió que pese a que han pasado tres meses desde el potente terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, todavía persisten dificultades en la atención y recuperación de las personas afectadas, especialmente en materia de vivienda, acceso a servicios esenciales, protección de derechos y financiación de las medidas de respuesta.

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Según indicó la entidad, cifras del Registro Único de Damnificados (RUD), con corte al 3 de noviembre, reportan: 363.791 familias y 776.119 personas afectadas, 104.049 viviendas se encuentran inhabitables, 19.149 fueron destruidas y 119.748 presentan daños-

Asimismo, se han identificado afectaciones en 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios, así como daños en cientos de vías, acueductos y puentes.

La Defensoría explicó que uno de los principales obstáculos se encuentra en el acceso al RUD, pues no existe una ruta general para incorporar nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños posteriores a la fecha de cierre.

Además, también se verifican inconsistencias en la clasificación de habitabilidad de las viviendas y dificultades para reclamar los apoyos económicos. “Esto se suma la escasez de viviendas disponibles, que ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad”, señaló.

Imágenes del terremoto en Colombia. Foto: AFP

La entidad también se refirió a temas relacionados con la salud, ya que, según dijo, si bien las autoridades sanitarias habilitaron sedes transitorias y anunciaron planes de reconstrucción para la red hospitalaria afectada, las verificaciones en terreno evidencian la reducción de la capacidad de atención y demoras en las consultas especializadas, la entrega de medicamentos y las autorizaciones.

En cuando al sector educativo, mencionó que si bien el Ministerio de Educación anunció la recuperación del servicio para la totalidad de los estudiantes afectados, no todos los niños, niñas y jóvenes han regresado a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras.

“También se evidenciaron retrasos en la asignación de recursos para intervenir sedes y problemas en la prestación del Programa de Alimentación Escolar, relacionados con alimentos en mal estado, entregas incompletas y retrasos”, indicó.

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La Defensoría del Pueblo igualmente precisó que el seguimiento ha evidenciado riesgos particulares para mujeres, niñas, niños y adolescentes, entre ellos dificultades para activar oportunamente las rutas de atención frente a las violencias basadas en género.

De igual forma, el reporte señala que se mantienen barreras para que las comunidades étnicas sean reconocidas en los registros y accedan a las ayudas.

“En materia económica, se observan vacíos en las medidas para recuperar los medios de vida. La población campesina, los trabajadores informales y los pequeños emprendimientos necesitan apoyos que permitan restablecer sus actividades productivas”, señaló.

La institución también advirtió sobre una brecha de financiación de $50,08 billones en el proceso de recuperación: el costo estimado asciende a $58,29 billones, pero solamente $8,21 billones corresponden a recursos inicialmente identificados, mientras que $50,08 billones permanecen como brecha por financiar.

Estos recursos, indicó, incluyen anuncios de entidades públicas, cooperantes y empresas, sin que exista una clasificación suficiente sobre su estado de disponibilidad, apropiación o ejecución.

Por todo esto, la Defensoría insistió en que el proceso de recuperación debe superar la atención inmediata y avanzar hacia soluciones sostenibles que garanticen el restablecimiento de los derechos de las personas, para lo cual hizo una serie de recomendaciones.