14 años de prisión podrían tener Nicolás Petro y Day Vásquez, si aceptan cargos serían siete. Day ya aceptó colaborar con la justicia

Si el lavado de activos como delito base comporta una pena de prisión en concurso homogéneo como enriquecimiento ilíticito, al momento de determinar la pena, podrían tener una pena de 14 años y si se reconoce el 50% y al no tener antecedentes, podrían llegar a una rebaja de siete años.

Colaboración de Day Vásquez

“Nicolás Petro traicionó a sus electores”

La audiencia y los lujos de Nicolás Petro y Day Vásquez

“Creo que todos nos haríamos hacer elegir como diputados, ¡200 millones de pesos, por favor! Señor Nicolás, usted no cuenta con otra actividad económica que le genere ingresos, ninguna. De hecho, señor Nicolás, en sus declaraciones de renta presentadas para el año 2020 y 2021 enunció tener únicamente rentas derivadas de su trabajo como diputado por la Asamblea del Atlántico, con un patrimonio para el año 2020 de 52 millones 800 mil pesos”, dijo el fiscal del caso.

De acuerdo con el ente acusador, “ganaba 13 millones, salario integral aproximadamente 18 millones 700 mil pesos como diputado . Los pagos de nómina, señor Nicolás, a 31 de diciembre del 2020, usted tenía un saldo de $28.222.346 y en el 2021 un saldo reportado y corroborado de $57.025.738 con una diferencia de $24.649.654 y de $97.580.262, respectivamente, entre año y año, para que usted me vaya entendiendo. De acuerdo con lo reportado para su patrimonio. Está bien, señor Nicolás, usted no reportó tener obligaciones financieras”, enfatizó.

Durante la audiencia, la Fiscalía también reveló importantes detalles sobre las finanzas de Nicolás Petro Burgos. Según el fiscal a cargo, Petro Burgos no ha justificado sus ingresos ni ha participado en ningún tipo de sociedad económica. Además, no ha tenido actividades económicas de carácter propio, fidecomisos, ni cargos fiduciarios.

Y añadió: “Ahora bien, pues por supuesto, usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, no aparece como propietario de bienes, muebles e inmuebles. Es decir, conforme a lo anterior, usted solo contaba con los ingresos percibidos por las sesiones ordinarias y extraordinarias y prestaciones sociales de vengadas de su rol único, el cual era diputado en la Asamblea Departamental del Atlántico. En el siguiente tenor, présteme atención, señor Nicolás, por favor, en lo siguiente. Primero, pagos brutos recibidos por sesiones ordinarias, horas extras y prestaciones sociales reportados por la misma Asamblea Departamental. 2020, 250 millones 975 mil pesos”.

Nicolás Petro no aceptará cargos y afirma que la captura es innecesaria

La Fiscalía logró que un juez de control de garantías legalizara los allanamientos y la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, y Day Vázquez, su expareja sentimental. El abogado David Teleky, defensor principal del hijo del presidente, advirtió que están en un escenario complicado como defensa, pero que darán la pelea para demostrar que no existe necesidad o urgencia para una medida de aseguramiento en contra de su cliente. Además, anticiparon que Nicolás Petro se declarará inocente de los señalamientos de la Fiscalía.

El abogado aseguró que la Fiscalía no tiene cómo demostrar la necesidad de la medida de aseguramiento y así lo expondrá al juez de control de garantías, que este martes escuchará del ente acusador la evidencia contra el hijo del presidente Gustavo Petro, capturado el pasado sábado en la ciudad de Barranquilla.

“No está razonada, no tiene ninguno de los requisitos que debe tener. Para que la gente entienda, una medida cautelar de esta naturaleza, que es durante el trámite de un proceso, donde no se debe discutir, en lo absoluto, ningún grado de responsabilidad, sino simplemente, si la persona ofrece un peligro para la comunidad, para el proceso, para las víctimas, para las pruebas”, señaló el abogado.

“Desde Barranquilla, como si allá no hubiera jueces, como si no hubiera podido hacerse virtual, como si tuvieran algún elemento serio y contundente, que seguro no lo tienen, para pensar que fuera a evadir la acción de las autoridades. Con una mujer embarazada, quién va a huir de la justicia, quién va a pensar en si quiere afectar la prueba, de ningún modo”, señaló el defensor.