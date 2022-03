“Dejen en paz a Uribe”: Mario Hernández responde a trino de Vicky Dávila

Bastante molesto se mostró el empresario textil Mario Hernández con un trino de la directora de la Revista SEMANA, Vicky Dávila, en el que la periodista informaba la fecha en la que el juzgado 28 de conocimiento de Bogotá definirá si se cierra o no el proceso que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y estafa en actuación penal.

Vicky Dávila sostuvo que este juzgado fijó para el 27 de abril dicha audiencia, luego de escuchar la intervención del exmandatario, quien por cuatro horas presentó, el pasado viernes, sus argumentos apoyando la petición de prescripción solicitada por la Fiscalía General.

“El 27 de abril se sabrá la decisión final de la jueza que ha llevado la audiencia de preclusión del expresidente de Álvaro Uribe”, indicó la directora de SEMANA en su trino.

Ante esta información, Hernández pidió en tono airado que “dejen en paz” al expresidente Uribe y señaló que están siendo malagradecidos con él. En otras ocasiones este empresario ha pedido incluso que vuelva al poder.

Diversas personas reaccionaron en redes sociales al mensaje de Mario Hernández y con trinos, a favor y en contra, defendieron y lanzaron críticas; pidiendo incluso que lo de “dejen en paz”, sea algo mutuo. También le hicieron un llamado para que no sea tan agresivo en las redes sociales.

El proceso contra Uribe avanza

El juzgado 28 de conocimiento de Bogotá fijó para el 27 de abril la audiencia en la que se definirá si se cierra o no el proceso que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y estafa en actuación penal.

“Me han hecho un daño reputacional, político y contra mi libertad enorme”, aseguró el exmandatario al reseñar que pese a toda la evidencia que le presentó a la Corte Suprema de Justicia en su indagatoria en octubre de 2019 fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad y vinculado formalmente a un proceso penal.

Uribe indicó que la única orden que les dio a sus abogados fue la de buscar la verdad y corroborar las versiones que indicaban que varios testigos que lo habían acusado a él y a su hermano Santiago de ayudar a fundar y fomentar los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia querían retractarse, esto debido a que habían sido presionados por el senador Iván Cepeda para que hicieran estas declaraciones todo a cambio de beneficios jurídicos y económicos.

“Señora juez, ante usted me han presentado como Álvaro Uribe el criminal, paramilitar, mafioso, director de Aeronáutica Civil de Pablo Escobar [...]. Yo he estado muy pendiente, he tomado atenta nota a las audiencias, y he hecho fuerza para no hablar ni interrumpir”, aseguró el expresidente.

También señaló que lo único que ha buscado es que se sepa toda la verdad y se le respete su honra y buen nombre, anunciando que en todos sus años de vida pública jamás se le ha podido demostrar ninguna irregularidad o acción contraría al Derecho.

Los escenarios de la preclusión

La jueza tendrá que definir si avala la petición de la Fiscalía (coadyuvada por la Procuraduría y los abogados del expresidente) para archivar el caso o si reconoce lo solicitado por las víctimas para que el exmandatario sea llamado a juicio. Sea cual sea la decisión, alguna de las dos partes podrá presentar el recurso de apelación, el cual tendrá que ser resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.