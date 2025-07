Del Caquetá al Caribe: 45 niñas cumplieron el sueño de conocer el mar gracias a una alianza entre Ejército y Gobernación

No fue un paseo cualquiera: se trató de un viaje transformador para 45 adolescentes del departamento del Caquetá que, por primera vez, vieron el mar, gracias a una iniciativa impulsada por la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional y la Gobernación del Caquetá.

Pero el momento más esperado no tuvo que ver con desfiles ni discursos: fue cuando, finalmente, llegaron a la playa y vieron el mar. Para Nicole, una de las participantes, no fue simplemente un paisaje nuevo, sino un anhelo cumplido: “Es la primera vez que veo el mar y jamás imaginé vivir esto. Me siento muy feliz porque el Ejército y la Gobernación nos han cuidado y acompañado en todo momento. Este ha sido el mejor regalo de mis quince años”.