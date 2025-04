Denuncian al director de la Unidad de Acusación de la JEP por no cumplir medidas para proteger a víctima

Sara Morales, la fundadora de Rosa Blanca, la corporación a cargo de aportar verdad sobre los casos de reclutamiento forzado y uso de menores de edad durante el conflicto armado, le confirmó a SEMANA que denunció al director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Giovanni Álvarez, porque habría incumplido las medidas de seguridad que le dieron para proteger su vida.

En diálogo con esta revista, Morales aseguró: “Lo denuncio porque me llegó el auto de determinación de hechos y conductas, en el que a los seis miembros del secretariado de las Farc se les pone como máximos responsables frente a estos delitos de reclutamiento. A los tres días, más o menos, recibí una resolución de la UIA en la que me dicen que me van a desmontar las medidas de seguridad, en este caso la reubicación”.

La decisión se tomó a pesar de que la fundadora de Rosa Blanca reportó amenazas en su contra en el año 2023, cuando se abrió el macrocaso 07 en la JEP, el cual investiga el reclutamiento y uso de menores de edad al interior de la extinta guerrilla de las Farc. Esa fue la razón que la llevó hasta la Fiscalía General para iniciar acciones contra Álvarez.

“Ese día instauré una denuncia por prevaricato activo contra el señor Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, porque he visto cómo se me han vulnerado mis derechos de víctima y los problemas que tengo con mi seguridad. He puesto denuncias ante la Fiscalía por las amenazas que he recibido por el trabajo que vengo desarrollando en la Corporación Rosa Blanca. Ordenaron un estudio de seguridad, en el que la UIA no encontró nexos causales para que a mí se me brindara una medida de protección”, detalló Sara Morales.

La denuncia contra la senadora Sandra Ramírez

La vocera de la corporación Rosa Blanca confirmó que la denuncia contra director de la UIA de la Jurisdicción de Paz, se convirtió en el motivo por el que la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, la habría amenazado en el Congreso de la República el pasado 27 de noviembre de 2024.

Morales le contó a SEMANA que durante un fortuito encuentro Ramírez le dijo: “Por ahí me di cuenta que (sic) demandaste a Giovanni, eso está bien”. Yo le dije: “Pues, senadora, dentro de mis derechos como víctima, creo que puedo denunciar cuando los siento vulnerados”. Se devolvió, me dio un beso en la mejilla y me dijo: “Sí, porque ahora más que nunca vas a necesitar el esquema de seguridad”.

La denuncia penal que refiere Sara la interpuso en contra de Giovanni Alvarez Director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jep, el mismo que está quitando las medidas de protección a la gente de Rosa Blanca, quien investigará a sus victimarios en el proceso adversaria https://t.co/iJ2a8zogBV — Rosa Blanca (@CorpoRosaBlanca) April 7, 2025