Denuncian falta de garantías para practicar en piscina olímpica de Girardot

La única piscina olímpica pública en todo Cundinamarca, a parte de las de alto rendimiento en Bogotá, es la de Girardot. Se trata de las pocas que hay en esa región que limita con varios departamentos del Tolima, por lo que ni si quiera Ibagué, la capital de ese departamento, ha logrado contar con un espacio adecuado para practicar natación de forma profesional.

La comunidad y los deportistas en Girardot, que en su mayoría son menores de edad, están cansados de que siempre haya inconvenientes para practicar, lo cual les estaría afectando su rendimiento y los entrenamientos que deben hacer para las competencias en las que participan.

Cansados de la falta de respuestas de la administración municipal, decidieron hacer un video con sus propios recursos, en el que una decena de niños le piden al alcalde José Francisco Lozano Sierra que les dé todas las garantías para hacer sus prácticas, ya que les llevan incumpliendo en distintos aspectos desde hace varios años.

José Manuel Villalba, padre de dos de los niños que practican natación allí, es quien se ha tomado la vocería para reclamar mejores condiciones.

Dice que desde hace varios años se vienen presentando los incumplimientos, incluso desde la gobernación anterior a cargo del exgobernador Jorge Rey, ya que en el 2019 se hizo un contrato para hacer mantenimiento del lugar, pero dice que el trabajo “se hizo mal” y que incluso se inauguró la piscina sin terminar la obra. El contrato incluía una piscina de 50 metros y una semiolímpica de 25.

“A la piscina no le hicieron nada, según nos dicen -porque no he podido conseguir la información, siempre me la han negado- que ese contrato fue pagado como mantenimiento”, dice Villalba

Agrega que cuando llegó el nuevo alcalde, en 2020, tampoco les han querido responder.

Cuenta que la piscina no funcionó y estuvo cerrada en ese año por la covid-19 y que la nueva administración la volvió a anunciar con bombos y platillos pero que no ha servido regularmente. “En agosto del 2020 hizo un espectáculo, también la inauguró, pero la piscina no funcionó porque estábamos con la pandemia”, le contó a SEMANA.

Llegó el final del 2020, y según los lineamientos del Gobierno nacional, se permitió la normalidad en el deporte. Allí los estudiantes pudieron volver a nadar en medio de las normas de seguridad, pero eso solo duró unos meses porque la volvieron a cerrar hasta marzo del 2021. Ahora las excusas eran por contratación.

Decían que al municipio no le habían girado dinero para el mantenimiento de la piscina. Villalba alega que esto además de ayudar en el tema deportivo también era un incentivo para mejorar la salud mental de los niños, pero terminó siendo al revés porque se frustraban al no poder practicar su deporte.

Señala que les impusieron varias condiciones, como por ejemplo, que debían dejar afuera del complejo deportivo el carro, pero que el sector donde está ubicado cerca al estadio, presenta problemas de inseguridad.

“En la piscina del deporte siempre ha habido resistencia a que los muchachos entrenen. Tienen esas escuelas de deporte con los niños de los barrios, pero son niños que van a jugar a las piscinas, pero no hay formación para ciclo olímpico o campeones nacionales como es el caso nuestro”, menciona.

A eso se le suma que en agosto del año pasado les tocó cambiar el horario de entrenamiento de 5 a 8 p. m. a 4 a 7 p. m., porque según les dijeron no había dinero para pagar los servicios públicos y por lo tanto no contaban con buena iluminación.

Incluso, menciona que luego de las seis de la tarde en cualquier momento les apagaban las luces en medio del entrenamiento y que hasta les tocaba con linternas y celulares salir del lugar. Cuando han querido buscar otros espacios u horarios no les han dado opciones.

Villalba cuenta que en septiembre del año pasado, en uno de esos entrenamientos, se quedaron sin luz y el alcalde entraba en ese momento en el Coliseo, por lo que los menores fueron a quejarse directamente con él. “Así, mojados, en chancletas o descalzos se le fueron allá”, cuenta. En ese entonces el alcalde se habría comprometido a respetar el horario hasta las 8 p. m. con todas las garantías, pero eso no se cumplió.

Para noviembre les dijeron que se haría un mantenimiento programado, por lo que les tocó suspender su práctica de nuevo. Tuvieron que buscar propiedades privadas que contaran con piscinas amplias para alquilar unas horas de práctica.

En enero se reunió la administración municipal con los entrenadores, en donde les manifestaron que no había dinero para el mantenimiento de la piscina. Luego, les comentaron que harían un traslado presupuestal para conseguir los recursos, pero esta semana les anunciaron que haciendo el mantenimiento se habían quemado los motores de la piscina que habían sido cambiados el año pasado.

Ante la falta de garantías y claridad, los menores deportistas decidieron hacer esta denuncia, reclamarle a la administración municipal y pedirle al alcalde que puedan practicar su deporte para estar a la altura de las competencias.