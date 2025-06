Denuncian nueva modalidad de estafa: delincuentes hackean las cuentas de WhatsApp de restaurantes para robar a los clientes

Antes de retirar en un cajero automático, haga esto para no ser víctima de una millonaria estafa por parte de criminales

Contexto: Antes de retirar en un cajero automático, haga esto para no ser víctima de una millonaria estafa por parte de criminales

“Tuvimos que cambiar las líneas. Las anteriores ya no están habilitadas, son las que están hackeadas. No estamos recibiendo pagos por transferencia ni por Nequi, solo pagos contra entrega. Por favor no se dejen engañar”, afirmó Ortiz.