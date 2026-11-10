Denuncian nuevo ataque sexual contra una adulta mayor en Colombia. Buscan al agresor

SEMANA conoció una nueva denuncia sobre un delicado ataque sexual que habría sufrido una mujer de 77 años, cuando permanecía en su vivienda ubicada en zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba.

En la historia psicológica que la víctima le entregó a la Ese Camu de Pueblo Nuevo, una empresa social del Estado de baja complejidad, detalló cómo ocurrieron los hechos, las amenazas que habría sufrido en medio de la agresión y la identidad del posible autor que presuntamente cometió el abuso sexual.

Ese reporte firmado por el gestor social del municipio detalla que la “paciente mayor de edad relata los hechos ocurridos (...) el pasado 2 de noviembre, siendo las 10:30 p.m. aproximadamente, donde el presunto agresor forza una de las puertas de la vivienda y permitiéndole (sic) el ingreso a la habitación donde me encontraba en la cama”.

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Ese mismo reporte llegó a la seccional de Pueblo Nuevo, en Córdoba, de la Fiscalía para asignarle un número de noticia criminal, un fiscal delegado ante los jueces del departamento y una investigadora de la policía judicial para dar con el presunto responsable.

La denuncia expone que después de que el victimario ingresó a la casa de la mujer de 77 años “me sujeta con mucha fuerza y coge mi cobija y me tapa la cara, diciéndome que si gritaba o le decía algo a los vecinos, venía de nuevo y me mataba con una navaja, logrando así su objetivo que fue violarme”.

La adulta mayor explicó que esa situación se habría durado por lo menos 30 minutos, el hombre supuestamente ingresó completamente desnudo y detalló que “es conocido con el hombre de Jhon Fredy Oyola”.

La víctima también dejó claro que vive sola y desconoce el paradero de su agresor, pero alertó que “es visto caminando por las vías cercanas al lugar de los hechos”, y, además, “ha escuchado que ha realizado actos similares en otras personas de la región”.

Las autoridades ahora tratan de ubicar al presunto agresor para llevarlo ante la justicia por el delito de abuso sexual, desde la ESE Camu recomendaron hacerle seguimiento profesional de salud mental a la víctima y en Córdoba exigen justicia por esta nueva agresión que habría sufrido una adulta mayor en Córdoba.

Un fenómeno criminal

El caso en Córdoba no es el primer ataque contra un adulto mayor que se registra este año en Colombia. A finales de agosto se conoció el lamentable caso de Blanca Pardo, una mujer de 72 años que salió a realizar labores cotidianas en su finca en San Bernardo, Nariño, y desapareció.

Horas más tarde su familia la encontró herida, desorientada, sin ropa y con aparentes signos de abuso sexual en un potrero de su propiedad; la mujer fue trasladada al hospital del municipio, pero horas más tarde falleció por la gravedad de las heridas.

Según los reportes de Medicina Legal, entre enero y julio de este año, se han presentado por lo menos 92 exámenes médicos por presuntos delitos sexuales contra personas mayores de 60 años, en los que se ha registrado un aumento del 31% en mujeres víctimas a comparación del 2025.