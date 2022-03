Denuncian que oficina de Gestión Social de Santander pide votar por fichas del Partido Conservador

Una gran controversia se ha desatado luego de que desde el grupo de prensa de la gestora social de Santander, Genny Sarmiento, esposa del Gobernador del departamento, Mauricio Aguilar, invitara a votar por dos candidatos conservadores en los comicios que se adelantan este domingo 13 de marzo.

Se trata de José Alfredo Marín al Senado y Luis Eduardo Díaz Mateus a la Cámara de Representantes. Así mismo, desde la oficina de prensa de la gestora social se envió el mismo mensaje a todos sus contactos.

A pesar de que la participación política de Sarmiento no tiene sanción por parte de la ley debido a que no es una servidora pública, desde distintas orillas y expertos en el tema han rechazado su actuar. No obstante, este hecho se une a la maquinaria electoral que se ha venido implementando por parte del clan Aguilar, pues se conoció que la administración ha presionado a contratistas y funcionarios para que voten por las fichas políticas, que serían las cuotas del Clan para continuar con sus curules en el Congreso de la República.

Es preciso recordar que el candidato al Senado José Alfredo Marín fue asesor de despacho de Mauricio Aguilar, por otro lado, Luis Eduardo Díaz fue una ficha clave de la administración de Aguilar para aprobar varios proyectos en la Asamblea.

Marín, además, ha sido cercano a la familia Aguilar desde hace varios años, pues estuvo al lado de Richard Aguilar Villa, quien actualmente está privado de la libertad por presuntas irregularidades en contratación, cuando buscó la Gobernación.

Registraduría advierte sobre irregularidades en el exterior

Desde el pasado lunes 7 de marzo se habilitaron las mesas de votación en los consulados de Colombia en el exterior para que los ciudadanos que están fuera del país puedan ejercer su derecho al voto en el marco de las elecciones legislativas.

Sin embargo, el registrador nacional, Alexander Vega, manifestó su preocupación en una carta dirigida a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez. En ella señala que se han conocido quejas y denuncias ciudadanas sobre supuestas “irregularidades cometidas por algunos jurados de votación en el desarrollo de estas jornadas”.

En ese sentido, en su misiva, Vega le solicitó a la Cancillería “instar a que los embajadores y cónsules realicen seguimiento al ejercicio de los jurados para que cumplan irrestrictamente sus funciones legales, instruidas en la capacitación y contenidas en la cartilla de jurados de votación en el exterior”.

Dentro de su carta, el funcionario citó el artículo 2.3.1.9.25 del Decreto No. 1620 de 2017, el cual establece “la responsabilidad de los embajadores, cónsules y demás servidores o particulares con funciones públicas, como jurados de votación y testigos electorales, en el cumplimiento de las instrucciones dadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), so pena de hacerse acreedores de las sanciones establecidas en la ley. En este sentido, es importante recordar que la RNEC exclusivamente tiene asignada la potestad sancionadora en relación con la no concurrencia al desempeño de funciones del jurado designado y con la no firma de los documentos electorales, de acuerdo a los parágrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Ley Estatutaria 163 de 1994″.

El registrador Nacional, además, indicó que “en los eventos en que los embajadores y cónsules detecten cualquier queja o irregularidad por parte de los jurados, deben ponerla inmediatamente en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, ente que rige y sanciona disciplinariamente a ciudadanos colombianos en ejercicio de funciones públicas y/o a la Fiscalía General de la Nación, si dicha actividad es constitutiva de algún delito bajo la ley penal colombiana, para que sean investigados y procesados”.