Denuncian que policías agredieron sin razón a habitantes de un barrio en Cartagena

Una grave denuncia realizaron los habitantes del barrio San José de los Campanos, en Cartagena, quienes vivieron momentos de angustia cuando uniformados de la Policía, presuntamente, los atacaron sin sentido alguno.

En diálogo con SEMANA, la señora Daira Patricia Cantillo Dautt contó cómo fueron los hechos en los que su familia y uniformados de la Policía de Cartagena se vieron involucrados.

“Acá al barrio llegaron a hacer no sé qué procedimiento. Llegaron a preguntar por la moto de mi hermana. En esas, mi cuñado le dice para qué necesita la moto, qué pasó con la moto. Y el policía le responde, diciendo que “¿quiere que lo cachetee?”. Entonces lo agreden (al cuñado de la denunciante), él se cae y yo me meto; cuando yo me meto, el policía empieza empujarme para agredirlo y cuando él me empuja, pues unos vecinos se metieron”, contó Cantillo Dautt, quien agregó, además, que el uniformado que inició con la agresión está identificado como el subintendente José Castilla.

La señora Cantillo continuó con la narración e indicó que a los jóvenes que intentaron ayudar también los golpearon. “Mi hijo, menor de edad y estudiante se metió y lo golpearon en la cabeza y se la partieron. Las mujeres que se metieron también fueron golpeadas”, dijo la habitante del barrio San José de los Campanos.

Además de esto, dijo que los policías, quienes según ella en un principio eran cuatro que estaban de civil, cuatro uniformados y luego otros más que se unieron, les quitaron los celulares con los que estaban grabando los hechos.

“No conforme con eso, como yo lo estaba grabando le decía que estaba cometiendo un abuso policial y que además estaba (el policía) en estado de alicoramiento”, denunció Cantillo.

Posterior a esto, esta mujer afirmó que a ella, a su cuñado y a varias personas más las llevaron al CAI y que allí las autoridades cometieron otro abuso, ya que les quitaron sus celulares y se los entregaron formateados.

“El celular me lo entregaron formateado, el de mi hermana y el de una vecina que también estaba grabando las agresiones también los entregaron con todo borrado”, indicó la señora Patricia.

Tras la devolución de los aparatos celulares a quienes estaban recluidos en la estación de Policía y luego de transcurrida una hora o un poco más, según contó la mujer, salieron del CAI con destino a sus casas mirando las gravedad de las heridas, donde evidencian que el menor, el hijo de Cantillo, tenía una lesión en su cabeza.

“Tuvieron que cogerle 9 puntos”, dijo a SEMANA Patricia Cantillo, quien manifestó que además de las heridas que presentó su hijo, varios de los jóvenes vecinos también resultaron con diferentes lesiones en su cuerpo.

“Nosotros somos gente de bien, no le hacemos daño a nadie”, dijo la persona denunciante, quien agregó que aún desconoce las causas del porqué llegaron hasta su vivienda preguntando por esta moto.

Por el momento, tanto la denunciante como sus familiares no tienen pensado interponer algún tipo de denuncia o adelantar un proceso judicial frente a los hechos sucedidos en este barrio del Sector Cristo Rey, en la ciudad de Cartagena.