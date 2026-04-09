Líderes de la oposición y organizaciones de derechos humanos de Venezuela alertan represión a presos, entre ellos varios de los colombianos recluidos en el país vecino, en la cárcel de El Rodeo, ubicada a las afueras de Caracas, en el estado Miranda.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela informó que la situación comenzó desde la noche del pasado miércoles, 8 de abril, por una protesta pacífica de los presos extranjeros.

“Los detenidos de origen extranjero iniciaron una protesta pacífica en el patio del centro. En represalia, los custodios les retiraron las pocas pertenencias que poseían”, detalló la organización.

⚠️ ALERTA | Informamos que, desde la colina de El Rodeo I, los propios presos políticos han logrado comunicarse por eco para denunciar la situación que enfrentan dentro del centro de detención.



Alertan que una protesta pacífica de reclusos extranjeros fue reprimida con el… pic.twitter.com/2zPNLkUTX4 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 9, 2026

Y agregan que, de manera extraoficial, “se afirmó que un ciudadano extranjero habría fallecido dentro de las cárcel, y que las autoridades se niegan a entregar información al respecto”.

Incluso, reportaron posibles desmayos de presos, que se unen a denuncias por mala calidad de alimentos, hidratación insuficiente y malos tratos dentro del centro de reclusión. Por esa razón, y por el estado de salud de los privados de la libertad, piden presencia de la Cruz Roja en El Rodeo I.

SEMANA conversó con Fátima Sequea, familiar del capitán Antonio José Sequea Torres, uno de los líderes de la Operación Gedeón y recluido en El Rodeo I desde hace seis años. Aseguró que, desde las ventanas del centro penitenciario, los reclusos piden auxilio, diciendo que hay sangre y heridos.

El capitán Antonio Sequea fue capturado en la operación Gedeón. Foto: Cortesía de la familia Sequea

“Gritan por las ventanas. Decían: ‘Extranjeros, extranjeros. Auxilio. La Cruz Roja. Sangre, sangre. Heridos’. Todo comenzó anoche. Los familiares se asomaron desde una montaña cercana, como acostumbran, y los escucharon", dijo Sequea.

Y agregó que los presos gritan que hay “heridos colombianos”, que, según Sequea, cerca de 20 están recluidos en El Rodeo I.

“Los colombianos bajaron al patio. No querían subir. Hicieron resistencia, están reclamando sus derechos y les lanzaron perdigones. El director amenazó, con pistola en mano, de matarlos. Matar presos políticos, a todos. No es la primera vez que él los amenaza y no es la primera vez que lo denuncio. Los presos gritaban que él los había amenazado. Les metieron gases lacrimógenos dentro de la celda”, sostuvo en conversación con SEMANA.

Sequea cuenta que no solo su hermano está en ese centro de reclusión. Fernando Noya Contramaestre, cuñado del capitán, es uno de los extranjeros de El Rodeo I. También habría presos cubanos, ecuatorianos y hondureños, entre otras nacionalidades.

Mientras tanto, otros dos hermanos de Fátima se encuentran en Colombia, a la espera de una posible extradición al país vecino. Su madre de 72 años, Merys Torres de Sequea, y su prima, Ana Zoris Gutiérrez Torres, se encuentran privadas de la libertad en Venezuela.

El grito que se escuchó en las cárceles de Venezuela cuando cayó Nicolás Maduro: “Abajo cadenas, muera la opresión”

Juan Pablo Guanipa, preso político venezolano liberado recientemente en el marco de la ley de amnistía, alertó lo que está sucediendo en El Rodeo I.

Es alarmente lo que está pasando en El Rodeo 1.



Hace dos días varios presos políticos iniciaron una protesta pacífica exigiendo condiciones decentes dentro de ese centro de tortura.



Hoy recibimos reportes creibles de que las fuerzas de terror del regimen están reprimiendo esa… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) April 9, 2026

“Hace dos días varios presos políticos iniciaron una protesta pacífica exigiendo condiciones decentes dentro de ese centro de tortura. Hoy recibimos reportes creíbles de que las fuerzas de terror del régimen están reprimiendo esa protesta. Les están lanzando gas lacrimógeno y hay graves denuncias de heridos dentro de ese centro de tortura", manifestó en X.

Hasta ahora no se han emitido reportes oficiales sobre la situación en el centro penitenciario, mientras los familiares exigen saber el estado de salud de varios de los reclusos.