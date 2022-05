“Descabellada insinuación”: Pacto Histórico le responde a Fico por ‘chuzada’ en sede de Medellín

Desde la campaña presidencial de Gustavo Petro rechazaron cualquier actividad ilícita en medio de la contienda, pero señalaron que el candidato no tiene nada que ver con lo ocurrido en Medellín.

El candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la revelación de este martes en que se informó sobre un micrófono que se encontró en una de sus sedes de campaña en Medellín.

El candidato presidencial señaló que esta actuación es un acto ilegal y que “lo chuzaron”, por lo que ya se informó a las autoridades con la finalidad de que se adelanten las investigaciones necesarias. Además, lanzó una pregunta directa a Gustavo Petro.

“Esto es una chuzada, una actividad ilegal. Le quiero preguntar a Gustavo Petro si fue él quien mandó a instalar el micrófono. ¿Por qué hacen esto?”, dijo Fico Gutiérrez.

Por esa razón desde el Pacto Histórico respondieron a la duda que planteó Gutiérrez y rechazaron que se haya hecho esa pregunta a Gustavo Petro porque, aseguran, él no tiene la necesidad de actuar de esa manera.

La representante Katherine Miranda aseguró que este tipo de situaciones son lamentables en medio de una campaña presidencial que, además, ha estado opacada por filtraciones, sabotajes y las denominadas fake news. Pidió a la Fiscalía investigar con celeridad las denuncias que se han hecho sobre ese micrófono en la sede de Fico Gutiérrez. “Se debe investigar para saber qué pasó con ese tema del micrófono. El Pacto Histórico no tiene ese modus operandi. Tenemos una campaña transparente, honesta y con la ciudadanía”, dijo la congresista.

El senador Gustavo Bolívar se mostró molesto por la pregunta de Federico Gutiérrez y manifestó su rechazo, según él, por el intento de meter en este asunto a Gustavo Petro. “Que no sean payasos y que se dediquen a la campaña porque por eso están perdiendo por 20 puntos. Quieren hacerse visibles, pero por ahí no es el camino. Fico, proponga ideas y que la gente lo conozca porque el país quiere saber qué tiene en la cabeza”.

A su turno, el senador Alexánder López manifestó que, de ser cierto lo denunciado, se solidariza con la campaña de Federico Gutiérrez porque este tipo de situaciones no deben ocurrir en la política colombiana. “El ladrón juzga por su condición. Quienes han hecho históricamente chuzadas, filtraciones y delitos graves ha sido el uribismo. Nosotros estamos en esta campaña y hemos sido víctimas de persecución y chuzadas. Esos automontajes son característicos del uribismo. En el Pacto Histórico no tenemos necesidad de hacer eso, eso no se le ocurre a nadie”.

El senador Luis Fernando Velasco se sumó a los integrantes del Pacto Histórico y dijo que encontrar micrófonos en cualquier campaña es muy grave. “Me alegra que la derecha entienda lo grave que es eso porque deben recordar lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia, las chuzadas de la oposición y otros actos. Debo rechazar eso y le pido a la Fiscalía una rápida investigación porque la insinuación de que fue el Pacto Histórico es descabellado. No nos interesa saber de qué está hablando”.

Antes de estas reacciones de los congresistas, Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña presidencial de Gustavo Petro, dijo “que el nerviosismo en que está la campaña de Federico Gutiérrez por cuenta de las encuestas los hace cometer imprecisiones. No hay ninguna actividad ilegal por parte de la campaña de Gustavo Petro. Todo lo contrario, lo que estamos haciendo es denunciando y poniendo en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas cualquier tentativa de fraude. Cualquier información que nos llega de esa y cualquier campaña, la trasladamos a las autoridades”.

Gustavo Petro puso un trino en su cuenta en Twitter descalificando lo denunciado por Federico Gutiérrez. “Qué barbaridad. ¿Entonces confundieron un tubo de luz con un micrófono y encima nos acusan de ponerlo?”, dijo el candidato presidencial.