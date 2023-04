Descubren a hombre que transportaba 20.000 detonadores para explosivos; ¿qué pretendía hacer con ellos?

Gracias a la información proporcionada por una fuente humana, la Fiscalía General de la Nación pudo alertar sobre un hombre que se desplazaba en un vehículo Aveo con placas MNV 561, desde el puente Rumichaca por la vía Panamericana, con destino a Pasto, transportando detonadores para explosivos.

Con el fin de corroborar esta información, los agentes de la Sijín de la Policía de Nariño instalaron un retén en el sector de Los Chilcos de Ipiales y detuvieron un vehículo que coincidía con la descripción proporcionada por la fuente. El conductor se identificó como Diego David Zúñiga Guaspa.

Envían a la cárcel a hombre que transportaba 20.000 detonadores para explosivos en Nariño (Imagen de referencia) - Foto: Getty Images

Posteriormente, Zúñiga Guaspa y su vehículo fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad Básica de Investigación en Ipiales, donde se llevó a cabo una requisa. Durante la revisión, los uniformados encontraron dos cajas de cartón en los asientos traseros del vehículo, cada una contenía 200 cajas pequeñas con el logotipo de Famesa explosivo, y en cada una de ellas había 100 detonadores.

Una vez descubierto y al solicitarle a Zúñiga Guaspa la documentación que acreditara la procedencia de los 10.000 detonadores no eléctricos que transportaba, el detenido no pudo presentarla y no logró justificar el transporte ni el objetivo de los detonadores, lo que resultó en la lectura de sus derechos y su posterior puesta a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades trabajan para esclarecer qué pretendía hacer con los detonadores o si eran una encomienda para algún grupo armado ilegal que pudiese usarlos para algún atentado.

Ejército ubicó depósito ilegal con municiones

Por otra parte, el Ejército Nacional descubrió un depósito ilegal con municiones en la vereda La Palma, en Cumbal, Nariño, el cual ponía en riesgo la vida de quienes habitan en el resguardo indígena de mayasquer, ya que dicho depósito se encontraba ubicado en cercanías al mencionado sector y a una escuela.

Ejército ubicó depósito ilegal con más de 50 municiones de fabricación improvisada - Foto: Ejército Nacional

Ante el hallazgo, las tropas, a través de los técnicos antiexplosivos del Equipo de Explosivos y Demoliciones, EXDE, mediante los procedimientos y bajo los protocolos de seguridad establecidos, procedieron a realizar la destrucción de estos de manera controlada, garantizando la seguridad y tranquilidad de la población civil; así como evitando cualquier acción terrorista contra la Fuerza Pública y la infraestructura crítica del país, pues se presume que este tipo de artefactos explosivos son utilizados por los grupos armados organizados que delinquen en esta área.

El Ejército aseguró que seguirá adelantando operaciones en el territorio nariñense que permitan contrarrestar cualquier acción criminal y delincuencial que pueda atentar contra la seguridad y el bienestar de la población civil en el suroccidente colombiano.

Ejército incauta material de guerra

En el marco del ‘Plan Ayacucho’ y mediante el desarrollo de operaciones militares terrestres unificadas, el Ejército logró desinstalar una central de comunicaciones desde donde se direccionarían las afectaciones contra la población civil y la Fuerza Pública y al mismo tiempo, se incautó abundante material de guerra, intendencia y otro más de interés para la inteligencia militar.

Mediante trabajos de inteligencia adelantados y efectuando control militar de área, tropas del Ejército Nacional lograron llegar hasta la vereda Los Remigio, del municipio de Chigorodó, Antioquia, donde lograron desinstalar los equipos de comunicaciones, al parecer de la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, desde donde coordinarían las acciones terroristas en los municipios de Dabeiba, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, en el departamento de Antioquia.

Ejército incautó material de guerra del Clan del Golfo en la vereda Los Remigio, del municipio de Chigorodó, Antioquia - Foto: Fiscalía General

Durante la operación militar también se logró incautar dos revolver calibre 38 milímetros, 80 cartuchos para los mismos, tres tablas con códigos militares, dos radios tipo escuadra y un radio satelital, el cual sería el principal de la central de comunicaciones.

El Ejército Nacional pidió a la ciudadanía su apoyo con las denuncias de actos sospechosos que pueden generar alteraciones del orden público en esta zona del país.