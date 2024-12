Aunque Cabrera fue parlamentario por el Partido de La U (Senado 2014-2018) y (Cámara 2005 a 2014), miembros de esa colectividad le han confirmado a SEMANA que muchos dentro de la bancada no se sienten representados con ese nombramiento. Es bien sabido que para entrar al gobierno el partido había puesto a consideración del presidente un solo nombre para un solo cargo: Dillian Francisca Toro para el Ministerio de Salud.

Desde que empezaron los rumores de que en Palacio habían tomado la determinación de alejarse de la figura del gabinete puramente técnico, para darles entrada a los partidos y solucionar el grave problema de gobernabilidad, todas las semanas se decía que en cualquier momento se daría el anuncio. Sin embargo, Iván Duque se tomó su tiempo y no quiso ceder ante las presiones tanto políticas como mediáticas de quienes le alertaban la importancia de darle un aire a su equipo de gobierno.

Como esa designación en Salud no tuvo lugar, hoy en La U hay una corriente importante que está inclinada por la decisión de salirse de la coalición de gobierno para declararse en independencia. Además, con la reforma pensional como prioridad legislativa en el horizonte, muchos de los líderes políticos de esa colectividad no están dispuestos a pagar el costo político que implica liderar una reforma en ese sector que, aunque necesaria, siempre resulta profundamente impopular. Paradójicamente, así Duque haya designado a un conocido miembro de La U en su nuevo gabinete, es muy posible que se quede sin los votos de ese partido y no solucione su problema de gobernabilidad.



En el Ministerio de Salud, que estaba en interinidad tras la salida de Juan Pablo Uribe, Iván Duque designó al médico cirujano Fernando Ruiz Gómez. Tiene un Máster en Salud Pública de Harvard School of Public Health, Máster en Economía y Doctor en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública, de México. Ha sido Viceministro de Salud y miembro de la Organización Mundial de la Salud



El nuevo jefe de esta cartera, quien tiene todas las credenciales para ocupar el cargo, era quien tenía la venia de Germán Vargas Lleras. Cabe recordar que dentro del Partido Cambio Radical se había gestado una puja interna entre el sector de los Char, de Vargas y el de senador Rodrigo Lara. Para los cargos que el gobierno había indicado que podrían ser entregados a Cambio Radical, cada uno de los tres sectores tenía su propio candidato y mandó su propia hoja de vida.

Sin embargo, con la designación de Ruiz, fue Germán Vargas quien ganó ese pulso. Entonces, con el nombramiento del doctor Ruiz Gómez pasa algo similar a lo que ocurre con el nuevo ministro del Trabajo: si bien es una figura que representa al partido que el presidente quería conquistar, no deja contentos a todos los líderes de las distintas corrientes que existen dentro del mismo.