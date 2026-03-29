Cuatro meses después de que se hicieran públicos varios videos en los que aparecía el inspector sexto de Policía de Soacha (Cundinamarca), José Arturo Figueredo, tocando e intentando besar a la fuerza a una guarda de seguridad en la estación, la Fiscalía General lo presentó ante un juez de control de garantías.

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En la audiencia, se conoció que existían otras tres denuncias en contra del inspector por casos de acoso y abuso sexual. Debido a esto, la Fiscalía General le imputó los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento.

Para la fiscal del Centro de Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), Figueredo aprovechó el temor de las guardas de vigilancia, así como la posición dominante y de jerarquía que ejercía sobre ellas, para someterlas a actos en contra de su voluntad durante los turnos de trabajo.

Mujeres denuncian a inspector de la Policía en Soacha por tocamientos y frases sexualizadas; quedó captado en video. Foto: Redes sociales

Los casos se presentaron entre los años 2022 y 2025 en las instalaciones de la inspección en el municipio de Soacha.

Las víctimas acreditadas son tres mujeres de 23, 30 y 42 años, que soportaron durante varios meses insinuaciones íntimas y agresiones de tipo sexual de forma constante de parte del Inspector de la Policía.

Las denuncias recibidas y los elementos materiales probatorios recaudados dan cuenta de que el inspector cambiaba los horarios o daba órdenes para quedarse a solas con las guardas de seguridad.

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En uno de los hechos conocidos habría abusado sexualmente de una de las mujeres.

Tras la pregunta del juez, el inspector de la Policía —que fue suspendido de su cargo mientras avanza una investigación disciplinaria en la Personería por estos mismos hechos— no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia con monitoreo de dispositivo electrónico.

El video que lo reveló todo

En diciembre de 2025 se conoció un video en el que aparecía el inspector vistiendo ropa de civil y acercándose varias veces a una guarda de seguridad para intentar besarla.

La joven de 23 años, de apellido Monsalve, intentó por todos los medios evitar que su agresor se acercara más ni le dijera nada.

“Mamacita, mamacita rica”, fueron algunas de las palabras que Figueredo le dijo inicialmente a la joven. Esto mientras le besaba a la fuerza la cabeza y le tocaba los senos.

Entretanto, en el video se observa a Monsalve pidiéndole al sujeto que se apartara: “¡Noooooooooo! No, inspector. Que noo”.

Detención domiciliaria contra inspector de Policía de Soacha judicializado por acosar y abusar sexualmente a tres guardas de seguridad. Foto: Fiscalía General

Luego, mientras lucía unas gafas negras y una gorra gris oscura, sonreía y hacía unos sonidos con la boca; a Figueredo se le escucha decir: “Rica. ¿No qué, no qué? Me la voy a robar, ¿no? Mamacita, debe ser rica desnudita, mamacita. Dele una acariciadita que me voy. Ahí, así, de una”.

Mientras tanto, Monsalve le insistía en que, por favor, la respetara. Sin embargo, ya para irse, este sujeto tomó la mano de Monsalve y se la llevó a la fuerza hacia su miembro.

Al final, se fue: “Chao, chao, Selena”.