Director de la Policía defendió la derogación del decreto que prohibía el porte de estupefacientes

“Aquí lo que el Gobierno dio fue cumplimiento a una decisión de una alta corte, es más, de dos altas cortes, sobre que el porte de dosis mínima no sea sancionatoria”, dijo Salamanca. El alto oficial también contradijo a quienes indicaron que con la decisión del Gobierno la Policía quedaba con las manos atadas para combatir el microtráfico.

Así mismo, explicó cuál era el procedimiento con el 1844 en vigencia: “Si el poseedor con vigencia del Decreto 1844 no justificaba la tenencia del estupefaciente, la primera medida que se tomaba era la destrucción de esa sustancia; la otra medida era imponer una multa tipo 1 o 2 del Código de Policía, la cual se conmutaba por trabajo comunitario o participación en trabajos pedagógicos”.

De igual manera, el general retirado cuestionó que se haya tomado la medida por el actual gobierno sin que haya una política de salud clara referente a los consumidores. “Si acá hubiera una política clara de salud pública, uno diría que el impacto de la derogación del decreto no sería tan fuerte desde el punto de vista de la solidaridad social, pero como no hay una política pública de consumo, no tenemos los policías los mecanismos para seguir actuando, y esto les está generando un ambiente de facilitación a los jíbaros, porque sabemos que ellos llevan pequeñas cantidades favoreciendo la venta al menudeo del estupefaciente”.