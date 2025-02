“Doctora, usted me excita”: la frase que lanzó un abogado en una audiencia y que le generó una sanción de la Comisión de Disciplina Judicial

“Doctora, usted me excita; me excita como rasga ese papel”. Esta desafortunada frase, lanzada por un abogado en medio de una audiencia de conciliación, en una URI del municipio de Santander de Quilichao, en Cauca, desató la furia de la defensora pública, que no se aguantó el acoso y puso contra las cuerdas al hombre, quien terminó sancionado con la suspensión de su tarjeta profesional.