“¿Dónde quedó la convocatoria de colombianos con doctorado? Pura carreta”: cuestionan la hoja de vida de Laura Sarabia para asumir la dirección del DPS

Ante el anuncio del cargo que adoptará la exjefe de Gabinete, las posturas no se han hecho esperar; principalmente porque Sarabia está siendo investigada por la Fiscalía.

Cielo Rusinque habla tras conocerse que no será la jefa de gabinete de Gustavo Petro. “No hay pulsos de poder en la Casa de Nariño”

Contexto: Cielo Rusinque habla tras conocerse que no será la jefa de gabinete de Gustavo Petro. “No hay pulsos de poder en la Casa de Nariño”

En cuanto a Betancourt, la exsenadora de la República no dudó en decir lo siguiente: “Le queda a uno es como la sensación de que en el Gobierno perdieron el sentido de la vergüenza, y esto nos hace sentir a todos frente a un Gobierno que no le importa nada, de un gran cinismo. Es una situación donde quienes están gobernando no se han sintonizado con el país”.