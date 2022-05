“Dr. Petro, gracias por mencionarme tanto”: Álvaro Uribe tras debate presidencial

Este martes 23 de mayo, SEMANA y El Tiempo desarrollaron un nuevo debate presidencial de cara a lo que serán las elecciones del próximo domingo. En este, tres de los candidatos más populares se vieron las caras: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.

Sin embargo, como es común desde que se iniciaron los debates hace ya algunos meses, Petro fue uno de los más polémicos, recordando incluso en una de sus intervenciones al expresidente Álvaro Uribe, considerado como su más acérrimo rival en la política colombiana.

En medio de la confrontación electoral, el líder de la izquierda colombiana aseguró que Uribe había cometido un “error” con la llamada Ley de Justicia y Paz creada en 2005 con el fin de negociar el fin del conflicto con los grupos paramilitares del país.

“El expresidente Uribe cometió un enorme error cuando negoció políticamente con los paramilitares. Una negociación política es sobre distribución del poder político. Los empoderó e hijos del paramilitarismo en el Urabá son hoy el Clan del Golfo”, dijo Petro.

Luego añadió: “El presidente Uribe le prometió a los paramilitares curules ilimitadas en el referendo que propuso al pueblo colombiano; regaladas. No se puede hacer una negociación política con una organización multicrimen (…) Esa organización multicrimen no puede tener negociación con el Gobierno ni con el presidente, ni debe versar sobre el poder político”.

En respuesta, Álvaro Uribe, como tiene por costumbre, utilizó su cuenta de Twitter para agradecer sarcásticamente la mención que Petro hizo de él en el debate, rechazando lo dicho por el líder de la izquierda colombiana.

“Dr. Petro, gracias por mencionarme tanto, pero tenga el pequeño gesto de decir siquiera una verdad”, escribió el líder del Centro Democrático, adjuntando un documento de la Fiscalía General de la Nación en el que se explica a detalle la Ley de Justicia y Paz desarrollada durante su gobierno.

“Ley aplicable a guerrilla y paramilitares”, concluyó Uribe.

Dr Petro, gracias por mencionarme tanto pero tenga el pequeño gesto de decir siquiera una verdad.

(Ley aplicable a guerrilla y paramilitares)https://t.co/ceASIwnEaq — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 24, 2022

“Sería aburridísimo escuchar”

En el debate presidencial se habló, además, de la supuesta infiltración que la campaña de Gustavo Petro hizo a la de Federico Gutiérrez, tema en que el candidato del Pacto Histórico se desligó de cualquier acusación, asegurando que desde su fortín sí se están haciendo esfuerzos de espionaje, pero no en contra de otros candidatos sino de las bandas criminales que están intentando comprar votos en Colombia.

“La filtración no es a su campaña, es a las bandas criminales, a menos que se confundan. Están comprando votos en este momento en Colombia, eso fue lo que dijo el abogado. Está allí para judicializar todo comprador de votos que se encuentre y le hemos pedido a la ciudadanía, precisamente”, expresó Petro.

De acuerdo con su explicación, la idea de realizar estas actividades era poder captarlos en video y analizarlos, para luego obtener los nombres de los directamente implicados y de esta forma tener pruebas con las cuales llegar hasta la Fiscalía y así poder judicializarlos.

“No se habló de su campaña, se habló de las bandas de compradores de votos. No entiendo por qué las confunde”, indicó.

Finalmente, manifestó que desde su campaña “no hacemos eso, no nos interesa. No quebramos la ley (…) Sería aburridísimo escuchar ese tipo de conversaciones, si algún día se nos ocurriese. No ganaríamos nada con eso. Estamos es cazando judicialmente a los compradores de votos en Colombia”.

“Va a haber procesos judiciales en su contra, que tenemos los equipos jurídicos para ello. Espero que esos compradores de votos no estén comprando votos para ninguno de los candidatos presentes, eso espero. Esa es una función y un deber constitucional, no nos vamos a arrepentir de ello. Vamos a acabar con la compra de votos en Colombia”, finalizó.