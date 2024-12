Duque le pidió a Pacho Santos que viaje para hablar en Bogotá

Los audios que reveló Publimetro de una conversación entre Pacho Santos y Claudia Blum, en la que ambos no dejan títere con cabeza, han causado revuelo nacional. Unos hablan de que Santos debería renunciar y otros defienden que era una conversación privada. Lo que ya es un hecho es que el presidente Iván Duque llamó al embajador en Washington y le pidió que viajara a Bogotá para hablar personalmente del tema.

“Yo quiero que te conozcan (a Claudia Blum) y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia”, le dice Santos a Blum. “No, estaba haciendo política”, le responde Blum, quien tomará posesión de su cargo como nueva canciller en los próximos días.

“Carlos Holmes no hizo nada”: la explosiva grabación de Pacho Santos

Contexto: “Carlos Holmes no hizo nada”: la explosiva grabación de Pacho Santos

En la conversación, el embajador también lanza duras críticas al saliente ministro de Defensa, Guillermo Botero, que tuvo que renunciar a su cargo luego de un debate en el Congreso de la República, en el que el senador Roy Barreras reveló que se había ocultado la muerte de al menos ocho niños durante un bombardeo a las disidencias de las Farc en Caquetá. “No tengo un interlocutor en Defensa porque Botero no trabajaba”, comenta Santos.

El embajador habla de Trump y Maduro. “Trump no se va a meter en Venezuela. Pero si este señor no se va (Nicolás Maduro, presidente de Venezuela), Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible”, asegura Santos.

En la conversación, Blum también cuestiona la ayuda humanitaria para Venezuela. “La gente ya no cree, esa ayuda humanitaria fue un fiasco”, le dice a Santos.

Sobre el futuro de las relaciones con Venezuela, la nueva canciller dice que la salida no será militar. “Pero entonces Venezuela... Pachito, ayúdeme a pensar. La solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a sacar; sacarlo Estados Unidos (…) tampoco va a pasar… ¿Diálogo? Pues el diálogo ese…”, dice Blum.

A lo que Santos responde: “Yo lo único que veo es con acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición que allá está muy sola”.

Pero el embajador colombiano no solo se refiere a lo que pasa en el país sino que sus declaraciones se extienden también a lo que pasa en Estados Unidos. "Trump puso a Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas. Hace diez años yo llegaba al Departamento de Estado y uno sabía cómo funcionaba eso, pero la entrada era siempre al Departamento de Estado. Uno sabía que esto era predecible, que esto iba así. Hoy en día eso se acabó". Agregó que "Eso no quiere decir que Pompeo no tenga peso, pero el resto, nada. Esto está dividido por secretario, subsecretario… De ahí pa’ abajo parece una ONG".