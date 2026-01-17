Nación

Dura condena contra alias 5-7, cabecilla del Clan del Golfo: aceptó ordenar 30 homicidios en diferentes departamentos

El sujeto hizo un plan como retaliación por la extradición de alias Otoniel.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
18 de enero de 2026, 12:01 a. m.
Alias 5-7 en el momento en el que fue capturado por la Policía.
Alias 5-7 en el momento en el que fue capturado por la Policía. Foto: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación confirmó la condena en contra de Édgar Ariel Córdoba Trujillo, alias 5-7 o Samuel, cabecilla de una estructura armada del Clan del Golfo.

Todo se dio tras un preacuerdo en el que el hombre aceptó haber ordenado por lo menos 30 homicidios en diferentes municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira, entre febrero y junio de 2022.

Así presentaron las autoridades la captura del temido delincuente.
Así presentaron las autoridades la captura del temido delincuente. Foto: Fiscalía

De acuerdo con las investigaciones y el material probatorio, este sujeto cometió estas acciones como parte de una ofensiva criminal que utilizó como retaliación por la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del grupo armado ilegal.

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

“Varias de las víctimas eran civiles quienes, en medio de las intimidaciones que recibían, no cerraron sus negocios, se opusieron al pago de extorsiones o se negaron a abandonar determinadas zonas”, indicó la Fiscalía.

Nación

Congresista del Pacto Histórico pidió abrir investigación a 17 gobernadores que no aplicaron decreto de emergencia

Vehículos

Ojo porque vuelve el pico y placa en Medellín: conozca cómo será la rotación este lunes, 19 de enero, y en cuánto quedó la multa

Nación

Flip advierte sobre nuevo caso de acoso judicial contra la periodista Lorena Beltrán

Bogotá

Mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino, le envió mensaje a la familia de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

Nación

Convocan manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026: fecha, hora y puntos de concentración

Bogotá

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

Nación

¿Seguirán las lluvias? Ideam revela cómo estará el clima en Colombia durante lo que resta de enero: esto dice el pronóstico

Nación

Elecciones bajo amenaza: SEMANA revela cómo las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo planean interferir en la contienda electoral. Hay zonas donde el voto no será libre

Cartagena

Crisis de orden público en el sur de Bolívar va en aumento: gobernador Arana pide reunión urgente con el presidente Petro

Nación

“Fuerza Pública no descansará hasta encontrar a Mordisco y que pague por sus delitos”: dura respuesta de minDefensa a propuesta de alianza criminal

Uno de estos crímenes se perpetró el 6 de mayo de 2022, sobre la Ruta del Sol a la altura de El Copey, en Cesar. La víctima fue un conductor de tractomula al que integrantes del Clan del Golfo le dispararon, causándole la muerte.

Otro hecho al que está vinculado alias 5-7 se registró ese mismo día en el municipio de Pivijay, en el departamento de Magdalena.

Ejército verifica cruento enfrentamiento entre las disidencias de Mordisco y Calarcá en el Guaviare, que habría dejado decenas de muertos

Allí, según el ente investigador, dos comerciantes se opusieron al cierre de su negocio, un local de abarrotes. Por esto, hombres armados los abordaron y los acribillaron a tiros, generando conmoción en toda la comunidad.

Tras el preacuerdo, un juez penal de conocimiento de Santa Marta (Magdalena) condenó a este delincuente a 24 años de cárcel.

Según un comunicado de la Fiscalía, este hombre aceptó los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, las tres conductas agravadas. Además, fuga de presos; fabricación, tráfico y porte de armas; municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; utilización ilegal de uniformes e insignias, y utilización ilícita de redes de comunicación.

Más de Nación

Alias 5-7 en el momento en el que fue capturado por la Policía.

Dura condena contra alias 5-7, cabecilla del Clan del Golfo: aceptó ordenar 30 homicidios en diferentes departamentos

Alejandro Ocampo Congresista

Congresista del Pacto Histórico pidió abrir investigación a 17 gobernadores que no aplicaron decreto de emergencia

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Ojo porque vuelve el pico y placa en Medellín: conozca cómo será la rotación este lunes, 19 de enero, y en cuánto quedó la multa

Periodista Lorena Beltrán.

Flip advierte sobre nuevo caso de acoso judicial contra la periodista Lorena Beltrán

Nancy Ortiz y su hijo Juan Carlos Suárez.

Mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino, le envió mensaje a la familia de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

Concentración por la soberanía y la democracia liderada por el presidente Petro, en la Plaza de Bolívar.

Convocan manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026: fecha, hora y puntos de concentración

El momento en el que la moto huyó del sitio y el accidente que se desencadenó después.

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

Durante la primera quincena de 2026 se registraron lluvias superiores a lo normal en todo el país, pese a tratarse de una temporada seca.

¿Seguirán las lluvias? Ideam revela cómo estará el clima en Colombia durante lo que resta de enero: esto dice el pronóstico

Digno Palomino y Jorge Díaz.

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

Una persona falleció en la Avenida de las Américas de Duitama, Boyacá.

Tragedia en Boyacá: tren se descarriló en Duitama y arrolló varios vehículos; una mujer falleció en el lugar

Noticias Destacadas