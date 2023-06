Dura respuesta del fiscal al presidente por decir que la Fiscalía “obedece” a los medios

Francisco Barbosa aseguró que la Fiscalía no obedece a los medios de comunicación ni a “grupos de poder”.

No se guardó la respuesta el fiscal Francisco Barbosa a la grave afirmación que hizo el presidente Gustavo Petro en una marcha que convocaron para apoyar las reformas del Gobierno. El primer mandatario aseguró que “SEMANA ordena y el CTI obedece”; se trató de una peligrosa intervención que pone en riesgo la seguridad de los periodistas y, además, atenta contra la independencia de la justicia. El fiscal rechazó, de forma tajante, el comentario.

Francisco Barbosa dijo, durante un evento de Asobancaria, que el ente acusador le responde es a la ley, a la Constitución, no a los medios de comunicación o los llamados “grupos de poder”, advirtió que resultan penosas esas afirmaciones, vengan de donde vengan.

“Esta Fiscalía no obedece a los medios de comunicación, ni a ningún grupo de poder en este país, la Fiscalía general de la Nación, le obedece a la ley y a la Constitución Política, seguimos teniendo una justicia fuerte como lo acaba de reconocer el fiscal de la Corte Penal Internacional”, señaló el jefe del ente acusador.

El fiscal hizo un llamado al diálogo, a la prudencia institucional. Particularmente en esta coyuntura, donde los hechos judiciales marcaron la agenda, las opiniones y las polémicas, que incluyen al Gobierno, además de los sectores políticos que comparten las reformas del ejecutivo, pero también quienes las critican.

“Son valores democráticos donde los derechos fundamentales brillan y el equilibrio de poderes sea la regla. Donde la prudencia constitucional, institucional prime sobre la exaltación y donde la estabilidad prime sobre la inseguridad institucional, frente a estos desafíos que hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, será la justicia la que, con aplicación estricta de la Constitución y la ley, dé tranquilidad a la ciudadanía”, señaló el fiscal.

Aprovechó el fiscal para recordar que su homólogo en la Corte Penal Internacional resaltó el trabajo de la Fiscalía y de las instituciones en Colombia, en su reciente visita al país, donde incluso aseguró que lo hecho podría servir de ejemplo en otras naciones, todo mientras rechazó la posibilidad de reabrir el caso que contra Colombia estuvo abierto por 17 años en ese organismo internacional.

“Que ante las cifras que les mostramos, ante las evidencias que se habían manifestado por el cierre el examen preliminar, de un caso que duró abierto 17 años, lo único que dijo fue, nos parece muy interesante y nos puede servir como modelo esto que ustedes hacen, en otros países como por ejemplo en ciudades y países de África, donde necesitamos esa acción especial de paz”, señaló el fiscal

“Golpes blandos”

Durante su intervención en la edición 57 de la Convención de Asobancaria, llevada a cabo este viernes 16 en la ciudad de Cartagena, el fiscal Francisco Barbosa fue claro en rechazar los mensajes provenientes del Gobierno nacional sobre un supuesto “golpe blando” para sacar de la Casa de Nariño al presidente Gustavo Petro.

“Más allá de los ya recurrentemente mencionados golpes blandos que se han venido señalando y que deben ser rechazados, que no deben caber en la mente de ninguna persona en este país, que no deben ser aceptables, lo que requerimos es una institucionalidad fuerte, no golpes blandos”, dijo el fiscal Barbosa.

Asimismo, la cabeza de la Fiscalía General fue claro en decir que es necesario garantizar una “institucionalidad potente, fuerte” para garantizar “una institucionalidad donde las tres ramas del poder público sean autónomas e independientes”.

Para Barbosa, es fundamental que exista “la luz del Artículo 113″ de la Constitución, que deja claro que el Estado colombiano se rige por las ramas del poder público: la Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial.

“Como lo señalé, una colaboración armónica, que es la que nos ha permitido construir un país en medio de las dificultades, pero también en medio de las múltiples virtudes de la ciudadanía, de las empresas, de las asociaciones, de tantos colombianos”, indicó el fiscal durante su intervención y en la que, con sus palabras, lanzó un mensaje a quienes critican el rol de la Fiscalía.

El fiscal aprovechó el evento de Asobancaria para recordarle al Gobierno que las actividades y resultados de la Fiscalía, en los últimos tres años, durante su gestión, incluso, sobresalen de los alcances de otras administraciones, 14 años atrás. Advirtió que la justicia no puede politizarse y el Estado debe entender que la justicia no es de izquierda o de derecha.

“Diferentes escenarios que ha vivido en los últimos 30 años en la constitución política colombiana hemos hecho un trabajo atado a la itinerancia, en la medida en que era importante desde el inicio de la administración, plantear un escenario donde entendiéramos que la criminalidad es un elemento también sustancial dentro del país y era necesario o es necesario, combatirlo”, señaló el fiscal.

El presidente Gustavo Petro y miembros de su Gobierno han denunciado un supuesto "golpe blando", pero el fiscal Francisco Barbosa se ubican en una orilla opuestas (Imagen de referencia) - Foto: PRESIDENCIA / guillermo torres-semana

De igual forma, Barbosa aprovechó para dar cifras de los detenidos tras el papel clave del ente acusador en la sociedad: “Yo daba una cifra importante, hay 80 mil, 85.000 detenidos en las cárceles, hay 50 millones de colombianos, 49 millones 920 mil colombianos no han cometido delitos en este país”.

Duro reparo del fiscal tras supuesta propuesta de un fondo para el ELN

El fiscal Francisco Barbosa también se refirió a este polémico tema en el evento de Asobancaria y se negó a creer que exista una propuesta para crear un fondo que recoja recursos destinados al ELN y que así deje de secuestrar, extorsionar y cometer actos terroristas. En palabras del fiscal Barbosa, esa iniciativa es una “vacuna pública” a los colombianos, un hecho que calificó de inaceptable.

El jefe del ente acusador dijo que no se puede permitir que bajo la amenaza de las extorsiones, de los secuestros y los actos terroristas, no se puede negociar, mucho menos obligar a los colombianos a soportar una “vacuna” de los grupos criminales como el ELN. Advirtió que la única motivación debería ser cumplir con la ley.

“Unas propuestas en los últimos días, que espero que no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para el para que el ELN deje delinquir, es una vacuna contra los colombianos, para que esa vacuna se le imponga a los colombianos de forma masiva entregando un estímulo para la criminalidad en diferentes territorios del país”, dijo el fiscal.

“No podemos permitir que vacunen a los colombianos”: duro reparo del fiscal Barbosa tras supuesta propuesta de un fondo para el ELN (Imagen de referencia) - Foto: afp

Para Barbosa es clave que el Gobierno le aclare al país si la idea o propuesta de un fondo para el ELN es una realidad, insiste que es muy grave esta ofensa a los colombianos, básicamente se trata de una extorsión pública, que las víctimas, los ciudadanos, las empresas, campesinos tendrán que pagar para garantizar que el ELN deje de delinquir.

“Pues convertiremos a Colombia básicamente en un escenario donde públicamente estarían vacunando a los colombianos con un estímulo a la criminalidad, discúlpenme es absolutamente inaceptable que se le entregue recursos a un grupo delincuencial para que deje de delinquir, el único estímulo que tiene que existir frente al delito debe ser la aplicación estricta de la ley”, señaló el fiscal en su intervención.