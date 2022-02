Duro relato de “exnovia” del profesor denunciado de abuso sexual en el Marymount

Entre los relatos que se han conocido de exalumnas que han sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte del profesor Mauricio Zambrano en el colegio Marymount, se lee el de una joven que cuenta que durante tres años fue “novia”, del hoy denunciado y confiesa que abrir esa caja de pandora es doloroso, sobre todo cuando piensa que al guardar silencio quizás permitió que, tras de ella, otras mujeres fueran victimizadas.

“Lamento no haber hablado fuerte cuando tuve la oportunidad. Espero que todas las que han sufrido en silencio puedan sanar”. Camila, como se presenta, dice que su relación empezó cuando ella estaba en último año del colegio, tenía 18 años y él 38, le aseguraba que como ya era mayor de edad no había nada irregular.

Asegura que estos últimos días han sido amargos, recibiendo mensajes de un lado y del otro. Cuando estaba en el colegio creyó que había obtenido el trofeo, ahora entiende que estaba lejos de eso, “por eso quiero empezar pidiéndole perdón a todas aquellas que vivieron abusos por parte de Mauricio después de mi”, dice, argumentando que en su momento guardó el secreto de una relación que, según su profesor, no tenía nada de ilegal, y quizás sí; dice que finalmente ella eligió estar con él.

Indica en la carta publicada que todo sucedió en 2016 y desde ahí arrancaron unos años largos y oscuros. " No es una persona fácil de llevar, muy manipuladora y abusiva, me trataba y hablaba de maneras inimaginables, y después me mandaba flores a la casa porque yo era, “su ‘lolita linda’ y merecía todo”, relata que ella fue uno de los tantos “chismes de Mauricio”, indica que cuando el “Chisme”, llegó a oídos de la rectora, y el profesor escribió a la joven para reclamarle: “me dijo: no se usted a quién putas le dijo”. Dice que aún recuerda cada palabra, que le dijo incluso en llamadas: " ya veo que me equivoqué, me metí con una culicagada y no con una mujer. Es su culpa que estemos en este problema. Usted verá como soluciona esto”.

Se arrepiente de haber hecho todo lo posible para callar el rumor, le aterrorizaba la idea de que el profesor , 20 años mayor, tuviera repercusiones, que pudiera ir a la cárcel porque eso era lo que él le manifestaba; se sentía culpable de hacerle daño a quien la tenía envuelta en sus encantos, sin saber que a la vez hacía lo mismo con otras jóvenes menores de edad, que solo hasta hoy decidieron hablar.

Ella señala que una vez se graduó, se fue a vivir fuera del país, él la buscó y le dijo que como ya no era su alumna podían tener una relación sin secretos, y así estuvieron más de dos años, con el tormento de una relación a la que muchos a su alrededor calificaban como tóxica. " Hasta que un día te despiertas y todo hace click. Y así fue, me desperté un día, le mandé un mensaje, lo bloqueé y no volví a saber nada de él”.

Lo que cuestionan los padres de familia del colegio es que la rectora siempre supo las historias que rodearon al docente, y nunca hizo nada para evitar que sus hijas fueran las próximas “lolitas de Mauricio”. Sino que guardó silencio por temor al escándalo y a dañar la imagen del colegio.

Ahora, todo su silencio desató una ola de críticas y molestia de la sociedad; el nombre de su colegio suena en cada rincón del país y ella tuvo que entregar la rectoría tras múltiples presiones que quienes piden justicia.