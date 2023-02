¿Efecto balcón? Según expertos, esta es la incidencia de las declaraciones del presidente Petro sobre el precio del dólar

El pasado 14 de febrero, el presidente Gustavo Petro dio un discurso desde uno de los balcones de la Casa de Nariño en medio de las manifestaciones a favor de su gobierno y de las reformas que actualmente está impulsando en el Congreso de la República. Desde entonces, el precio del dólar y del euro ha ido en aumento, a lo que para los defensores del mandatario es una casualidad, pero según expertos, es mucho más que eso.

Antes de la intervención del líder de la izquierda colombiana, el dólar cotizaba sobre los 4.773 pesos; sin embargo, al día siguiente del discurso del presidente, se disparaba hasta los 4.823 pesos y para el 16 de febrero, llegó hasta los 4.925 pesos, rozando por varios momentos subir de nuevo hasta los 5.000 pesos, un número que se había alcanzado en el noviembre pasado.

SEMANA consultó con varios expertos económicos y su veredicto fue el mismo: las acciones del presidente Petro tenían consecuencia directa sobre la economía del país y del precio del dólar. “Se deriva sin duda alguna de un escenario de incertidumbre política, llámese efecto balcón o mensajes en frentes que generan incertidumbres sobre la inversión”, contó el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Para Restrepo, esto se debe a casos como por ejemplo las intervenciones en materia de precios, o de tarifas en servicios públicos, o la intervención gubernamental en materia de peajes, o la política descoordinada de transición energética. “Todos estos discursos que tienen una alta dosis de populismo y posiblemente poco de racionalidad que generan incertidumbre sobre los mercados, sobre la inversión que eventualmente pueda llegar a nuestro país”.

El exministro también cuenta que se debe a que, simultáneamente, existe una incertidumbre propia de una agenda muy ambiciosa en materia de reformas. “Los anuncios que se han empezado a señalar y en algunos casos en los textos de las mencionadas reformas generan una dosis de angustia y de preocupación sobre el impacto que esto puede tener en el mediano plazo en los distintos sectores de la economía”, dijo el exministro Restrepo.

“Todo esto sin dejar de desconocer los asuntos que existen a nivel nacional, ese mayor aumento de los precios en la producción en los Estados Unidos y bajo nivel de desempleo y la caída en los precios internacionales del petróleo”, finalizó su intervención José Manuel Restrepo.

Andrés Moreno, economista y asesor financiero. - Foto: danilo cangucu

SEMANA también habló sobre el tema con Andrés Moreno, economista y profesor de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, que coincidió con el exministro Restrepo, asegurando que si bien hay culpabilidad de los mercados mundiales, el Gobierno tiene también una gran influencia. “Todo lo que él hace, va a afectar a la confianza inversionista, afecta a la estabilidad de los mercados financieros y eso se refleja en el dólar. Negarlo es de tontos, pero echarle toda la culpa a Petro solo por eso tampoco es cierto”, contó.

“Nos toca acostumbrarnos a un dólar alto que cuando cae hay que aprovechar para comprar, a intentar diversificar ingresos en dólares, a ahorrar mucho más, pero el dólar no va a bajar mientras Colombia no tenga una clara política de exportación de hidrocarburos, mientras no impulse las exportaciones de nuestro producto principal, mientras Petro siga pensando que es un opositor y no el presidente que maneja 55 millones de colombianos”, dijo el economista.

Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB, también habló con SEMANA acerca de qué factores podrían impulsar una mejoría en los precios del dólar. “Hacia 2024 el dólar podría comenzar a debilitarse si la inflación cede y los bancos centrales comienzan a descender las tasas de interés para incentivar el crecimiento económico que elevaría la demanda y precios de los commodities”, declaró.