Egan Bernal no aguantó y se montó al programa de Juan Diego Alvira y los moteros: “es una barbaridad”, dijo para defenderlos

En medio de la jornada de movilizaciones que se vive en Bogotá por cuenta de los motociclistas, quienes reclaman por el incremento en el precio de la gasolina, el alza en el valor del Soat, la inseguridad y la falta de regulación de las aplicaciones, muchas personas en redes sociales apoyaron la protesta y otros criticaron no solo la jornada, sino que no se les cobren peajes y no tengan pico y placa.

Uno de los que se unió a la conversación fue el ciclista colombiano Egan Bernal, quien desde su cuenta oficial de Twitter se refirió puntualmente al precio del Soat, lo que consideró como una “barbaridad” que afecta el bolsillo de los moteros.

El campeón del Tour de Francia también aseguró que el cobro de más de un millón de pesos por este seguro es algo que afecta la economía de quienes utilizan sus motocicletas como medio de trabajo y sistema de transporte.

“Es imposible que les pongan a pagar una barbaridad por el Soat a las motos, cuando muchas de esas personas la utilizan como medio de trabajo. ¿Cuántas personas de estrato 1 y 2 van a poder pagar más de 1 millón solo por el seguro? Sin contar el resto”, dijo Bernal en la red social.

Las declaraciones del también campeón del Giro de Italia se dieron justo en el momento en el que el gobierno y los motociclistas se reunían en el Ministerio de Transporte para abordar este tema y otros que, según los moteros, vienen afectando al gremio.

— Egan Arley Bernal (@Eganbernal) October 12, 2022

“Somos un negocio para el Gobierno”: motociclistas

En diálogo con Juan Diego Alvira, periodista de SEMANA, Julián Forero, líder de uno de los grupos más grandes de motociclistas en Bogotá, rechazó que el Estado solo se fije en los conductores de moto para “pagar los rotos que dejan otros”.

“Estamos cansados de un sistema corrupto, estamos cansados de que muchas empresas y personas generen fraudes en el país y los motociclistas y el pueblo seamos los que tengamos que pagar los rotos que dejan otros”, fueron las palabras de Forero.

De igual forma, el vocero reclamó por las acciones que debe realizar el Gobierno para garantizar la seguridad de los moteros en las vías y descalificó las acciones que han llevado a encarecer el precio del SOAT y el incremento a la gasolina.

“Aquí no se habla de seguridad, de seguridad vial, aquí no tapan huecos, aquí no se habla de educación, no se habla de cultura. Aquí solo se habla de subirle a la gasolina, de subirle al Soat, de sacarle plata al pueblo. Dónde está la Agencia Nacional de Seguridad Vial haciendo cosas por los motociclistas”, agregó Fuchi.

Para finalizar, Forero recriminó la acción del Gobierno y señaló que los motociclistas están expuestos en las calles a innumerables riesgos a los que no se les da la atención requerida y que, por el contrario, al gremio motero solo se le ve como un negocio.

“Si el Gobierno habla de accidentalidad, por qué no hay recursos para ese tipo de cosas que generan accidentalidad, no solo para los motociclistas, sino para los biciusuarios, conductores de taxi, para muchas personas. Este tipo de cosas no busca mejorar la movilidad, no busca un tema de seguridad, no busca una protección al motociclista, sino que busca un tema de negocio, eso es lo que realmente somos para el Gobierno, un negocio, y por eso estamos mamados de ese tipo de cosas”, concluyó Forero.

Las manifestaciones de los motociclistas no solo se han dado en Bogotá, otras ciudades como Villavicencio se han sumado a las protestas contra el precio del Soat y el incremento en el precio de los combustibles.