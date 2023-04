Ejército denuncia que 700 indígenas impidieron la captura de un delincuente en Cauca; en el lugar están secuestrados 16 uniformados

El Ejército confirmó que en zona rural de Toribío, departamento del Cauca, la comunidad impidió que uniformados adelantaran la captura de un peligroso delincuente que opera en la región.

“Las tropas del Comando Específico del Cauca hacen presencia en la vereda La Pila, municipio de Toribío, en cumplimiento a una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación, donde fue capturado un sujeto que era requerido por el delito de homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia ilegal de armas de fuego”, indicó la institución militar.

Soldados secuestrados por indígenas. - Foto: A.P.I

Agregó la autoridad que, “en desarrollo del procedimiento judicial, las tropas son rodeadas de forma ‘tumultuaria’ y violenta por más de 700 personas, al parecer habitantes del sector y comuneros de la Guardia Indígena, quienes impiden continuar con el procedimiento, y en donde resulta herido el individuo capturado al tratar de huir del lugar”.

Asimismo, el Ejército señaló que “información preliminar indica que el sujeto resultó herido al intentar escapar. Al parecer, producto de una cortadura en una de sus piernas. Sin embargo, esto será motivo de investigación por parte de las autoridades competentes para confirmarlo o desvirtuarlo. Posterior a ello, según lo reportado, la comunidad interfiere y se lleva al sujeto, quien a esta hora se encontraría en el hospital de la región”.

Comunicado del Ejército sobre secuestro de militares en Cauca. - Foto: Ejército

“En el lugar, una comisión integrada por funcionarios de la Alcaldía Municipal, Gobernación del Cauca, Defensoría del Pueblo, Personería de Toribío y autoridades tradicionales mediaron en la situación; las tropas están próximas para continuar con el desarrollo de su misión constitucional”, manifestó.

De igual manera, el Ejército indicó que, debido a esta situación, “se insta a la comunidad a no obstruir las operaciones militares, ya que esto puede constituir delitos como los consagradas en los artículos 429 y 469 del Código Penal Colombiano. La Unidad militar interpondrá las denuncias respectivas por secuestro y asonada entre otras conductas punibles que pudiesen configurarse, ante las autoridades competentes”.

Esta situación revivió el reciente caso de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, en Caquetá, en donde la comunidad secuestró, según el propio Gobierno, a 79 policías del Esmad, y donde fue asesinado un subintendente de la Policía.

“Fueron humillados por sus captores”: MinDefensa condecoró a los policías secuestrados en Los Pozos, Caquetá

El pasado 2 de marzo, la Policía vivió una situación dramática: el subintendente Ricardo Monroy fue asesinado por una turba campesina y más de 70 de sus hombres, que hacían parte del Esmad o Unidad de Diálogo, fueron secuestrados.

Este martes, 11 de abril, el Gobierno nacional condecoró a los uniformados que vivieron dicha situación y se rindió homenaje póstumo al policía muerto.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, dijo que los uniformados actuaron con carácter, fuerza, valor y disciplina.

Condecoración policía y ejercito - Foto: Ministerio de Defensa

Velásquez dijo que expresaba su apoyo a los integrantes de la Policía y del Ejército que “demostraron carácter, fuerza, valor y disciplina en la manera como actuaron ese día, en los hechos tan lamentables en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, condecoraciones que se otorgan para exaltar la labor de los uniformados que arriesgaron sus vidas para salvaguardar y no arriesgar la de la población comprometida en aquellos hechos”.

“Esta es una acción que debe destacarse, porque así se defienden los derechos humanos” (...), con un “comportamiento de valentía, virtud para enfrentar el peligro y la adversidad en bien de otros. Actuaron con heroísmo, policías y soldados en estos hechos”, añadió.

El ministro Velásquez reconoció que los policías fueron humillados por parte “de sus captores y la respuesta que me dieron me asombró por la madurez. Estamos preparados para no reaccionar ante las provocaciones, intentamos persuadirlos. Eso es simplemente lo que quiero exaltar en esta ceremonia, la actitud valiente que evitó una tragedia mayor en Los Pozos”.