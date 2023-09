“El censurador Bieri terminó arropado por el Gobierno y la víctima en el banquillo de la Fiscalía”

En dicho comunicado, la Fiscalía asegura que si bien pidió la inspección a la FLIP, esta no se hizo “porque no hubo necesidad, ya que en la respuesta de la entidad a la fiscal que adelanta el caso se dijo que no tenía registros ni videos”. La FLIP, por su parte, ha dicho que la Fiscalía no informó de manera oficial que haya desistido.