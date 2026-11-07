El contrato de Verónica Guerrero para trabajar por La Guajira, y que terminó siendo parte del saqueo a los recursos para la región

Durante el año 2023, mientras el gobierno de Gustavo Petro prometía ser el único que le cumpliría a La Guajira y se cocinaba la gigantesca corrupción de la UNGRD en la región, Verónica Guerrero Jiménez recibió tres contratos directos en el Ministerio del Interior y Colombia Compra Eficiente.

Uno de esos contratos llamó la atención no solo porque se concentraba en la promesa del Gobierno con La Guajira, sino por la forma como llegó a la joven, quien para ese momento tenía 24 años, apenas era bachiller y contaba con una experiencia de solo unos meses certificada por la Fundación Raíces Afro, una entidad que hoy está en el ojo del huracán.

Verónica Guerrero, hermana mayor de Juliana Guerrero, tuvo un contrato para trabajar en el cumplimiento a la población de La Guajira y terminó siendo parte del saqueo. Foto: Suministrada a SEMANA / A.P.I

El Ministerio del Interior le entregó de manera directa y Verónica Guerrero tenía una misión que contemplaba muchas promesas para La Guajira que se hicieron agua.

La “visión” del contrato señalaba que el ministerio iba a tener una función de “articulador e innovador frente a la gestión política del Gobierno y la implementación oportuna y eficiente de políticas públicas que impacten el desarrollo y la equidad de los grupos étnicos, minorías y poblaciones vulnerables, en materia de derechos humanos, democracia, participación, seguridad y convivencia ciudadana”.

El contrato tenía una relación directa con la implementación de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional ante la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales con las comunidades wayú en La Guajira.

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Sin embargo, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) no se encontró el informe de gestión de Verónica Guerrero, pero es claro, tanto para la Corte como para la auditoría de gestión del contrato, que en el caso de Guerrero también se incumplió a La Guajira. Lo que sí se pudo comprobar es que recibió la totalidad de sus salarios.

SEMANA conoció una alerta enviada por el Viceministerio de Diálogo Social del Ministerio del Interior en la que se advierte que los contratos firmados durante la administración pasada para cumplir dicha sentencia no cumplieron ni uno solo de los objetivos dispuestos.

“El Estado colombiano en su conjunto ha incumplido su deber de garantía y protección de las comunidades protegidas en el estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-302 de 2017”, señala el documento. “El Poder Ejecutivo le ha incumplido, hasta ahora, a la Corte Constitucional y a las comunidades”, advierte la alerta que pone sobre la mesa no solo el incumplimiento, sino el saqueo de los recursos para la región que fueron calculados en 3.000 millones de pesos.

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Más contratos

Pero este no fue el único contrato que logró la mayor de las hermanas Guerrero, únicamente con su cartón de bachiller, en el Gobierno del Cambio.

Guerrero Jiménez recibió un contrato de seis millones de pesos el 7 de octubre de 2022 para “apoyar la gestión de la Dirección General de la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, en el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública”. Este contrato, que tenía una duración de 85 días, se realizó de manera directa.

La Guajira quedó a la espera de las promesas hechas por parte del Ministerio del Interior Foto: Colprensa

Cuatro meses después, el 20 de febrero de 2023, Verónica Guerrero recibió otro contrato con la misma entidad por un valor cercano a los 13 millones de pesos y tuvo el mismo objetivo del anterior, pero una duración mayor: 182 días.

Y ocurrió lo mismo que con el que la comprometía a trabajar por la población de La Guajira. Después de una revisión, tampoco se encontró un informe de gestión de su labor en esta entidad.

Estos contratos se firmaron en 2023, antes que las hermanas Guerrero Jiménez manejaran a su antojo toda la contratación en el Ministerio de la Igualdad, creado durante el Gobierno Petro y que jamás cuajó.