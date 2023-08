El curioso llamado de Gustavo Bolívar para reclutar voluntarios en su campaña: “no recibiremos aportes”

Bolívar, quien dejó su puesto en el Congreso para dedicarse a su oficio de escritor y en diversas ocasiones dijo que no aspiraría al segundo cargo de elección popular más importante del país, hasta que finalmente lo hizo en fechas muy cercanas al cierre de inscripciones, dejó claro que su campaña se apoyará en una base de voluntarios comprometidos en diversas tareas.

La decisión de Bolívar de no aceptar aportes de contratistas ha sido destacada como una forma de diferenciarse de las prácticas tradicionales de financiamiento político, pero también ha sido calificado por otros sectores como una estrategia para distraer a la comunidad de la cercanía que tienen con el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Bolívar destacó que esta estrategia de involucrar a voluntarios en lugar de depender de financiamiento externo no sólo busca un enfoque más comunitario, sino que también podría mitigar las preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, resaltando que en muchas campañas, los aportes de contratistas y grandes empresas han generado preguntas sobre la independencia de los candidatos y su capacidad para tomar decisiones que beneficien al público en lugar de a sus benefactores financieros.

Piden revocar su candidatura

La política caleña Juanita Cataño radicó una queja ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que Gustavo Bolívar no pueda ser candidato a la alcaldía de Bogotá. “He pedido al CNE la revocatoria de la inscripción de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá”, anunció Cataño.

Según dijo, el principal argumento para hacer la solicitud es que la renuncia de Bolívar al Senado no habría sido publicada en la Gaceta del Congreso “o edicto, lo que implica que no terminó el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros”, afirmó la política caleña.

Cataño le dijo a SEMANA que basó su argumento en que, según la norma establecida, Bolívar no solo debía renunciar antes del 31 de diciembre de 2022, sino que el procedimiento que se realizó no tuvo los trámites correspondientes para no quedar inhabilitado.