El decálogo de la Unión Europea para luchar contra el machismo en política

La escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo y la Unión Europea lanzaron la campaña “La política no es pa´machos”, que busca visibilizar actos de violencia psicológica y simbólica contra las mujeres que quieren participar en política. Esta campaña invita a una reflexión profunda a cuestionar sobre estos comportamientos y la importancia de prevenirlos.

Una de las mayores preocupaciones de las mujeres es que a la hora de participar en política se enfrentan al tradicional machismo que se presenta en las campañas, aunque a la luz pública se quiere mostrar que cuentan con el pleno respaldo de los partidos políticos.

“Hay un imaginario errado en donde las mujeres tienen que elegir entre la familia y la política. Pero todos los hombres y las mujeres tenemos el derecho de alcanzar nuestro potencial laboral sin importar el género. Ser madre o padre no debe ser una barrera para continuar con el crecimiento profesional”, dijo la embajadora de Suecia en Colombia, Helena Storm.

Por esa razón, la Unión Europea presentó el decálogo que visibiliza diez de las situaciones más comunes de violencia micromachista, “demostrando que estas no son normales” y cómo se pueden evitar a futuro. Será entregada a partidos políticos y organizaciones de mujeres para que lo implementen dentro de sus funciones.

Antti Kaski, embajador de Finlandia, dijo que “todos tenemos derecho a participar en los gobiernos de nuestros países y tener acceso a las funciones públicas. Aún queda mucho por hacer para lograr la igualdad”, además puso como referencia a su país en donde el 47 % de los miembros del Congreso son mujeres y está liderado por la primera ministra, Sanna Marin.

La Unión Europea cree que esta iniciativa busca visibilizar estos actos de violencia psicológica y simbólica contra las mujeres que terminan por convertirse en barreras para su participación en política. Su objetivo último es invitar a la reflexión sobre estas acciones y generar conciencia respecto a la importancia de prevenirlas, enfrentarlas y desaprenderlas. “Estas acciones del decálogo suelen ser consideradas ‘inofensivas’, menores y hasta normales, pero no lo son. Impiden la participación efectiva de las mujeres en el ejercicio político – y con esto perdemos todas y todos”, dice el Embajador de la Unión Europea, Gilles Bertrand.

Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE) el 39,6 % del total de las candidaturas al Senado son mujeres y el 30 % son cabeza de lista. Por eso, la campaña invita a partidos políticos, candidatas y candidatos a que muestren su compromiso para eliminar los micromachismos de todos los entornos, especialmente de los políticos.

“Quienes financian campañas no financian mujeres que están comenzando, pero a los hombres sin experiencia sí. A un candidato a la Alcaldía por el partido que recién está empezando sí le dieron plata, además el partido le puso una sede. A mí, en cambio, aunque era candidata a la Gobernación me dieron dos millones de pesos y me ofrecieron un préstamo”, señala una excandidata a la Alcaldía en el informe preelectoral consolidado.

La política no es pa machos Embajador de la Unión Europea - Foto: Alexandra Ruiz

Al evento de lanzamiento asistieron la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo; la representante adjunta de ONU Mujeres Colombia, Patricia Fernández; las Embajadoras de Irlanda, Fiona Nic Dhonnacha, y de Suecia, Helena Storm; los Embajadores de Noruega, John Petter Opdahl, y de la Unión Europea, Gilles Bertrand, en compañía de mujeres lideresas políticas y representantes de organizaciones que trabajan por el empoderamiento político de las mujeres como el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista (NIMD) y la MOE Colombia.