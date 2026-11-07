El día que Botero habló: el capítulo del libro sobre Yamid Amat que cuenta la entrevista que cambió el proceso 8.000

Ya lo mencionaba Yamid en aquel diálogo con El Tiempo: la entrevista con Fernando Botero, en pleno fragor del proceso 8.000, fue una de las chivas históricas del director y su equipo.

Para entender la importancia de esta entrevista hay que recordar, brevemente, qué estaba ocurriendo en el país. El llamado proceso 8.000 investigaba el ingreso de dineros del narcotráfico del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994. Fernando Botero Zea, quien había sido gerente de la campaña y después ministro de Defensa, estaba detenido desde agosto de 1995. Hasta entonces había sostenido que, si habían entrado recursos ilícitos, ni él ni el presidente habían tenido conocimiento de ello.

Recuerdan el momento en que Antonio Navarro Wolf interrumpió un debate presidencial en televisión

Pero el 22 de enero de 1996 cambió su versión. Ese día Botero declaró ante la Fiscalía y habló también con CM&. La conversación con Yamid fue grabada en la Escuela de Caballería, donde Botero estaba recluido, y duró alrededor de 27 minutos. Las preguntas fueron las fundamentales que estaba esperando el país. A continuación, un fragmento de aquel diálogo, sin duda histórico:

—La crisis está afectando la economía, la credibilidad del país, las relaciones con Estados Unidos; está realmente haciéndole un daño muy grande al país. Entonces, si en un primer momento mi silencio era, en mi opinión, una contribución al país, hoy considero que es mi verdad, la verdad, lo que realmente le permite al país salir adelante.

La entrevista a Fernando Botero fue una de las grandes chivas de Yamid Amat. Fue grabada en la Escuela de Caballería, donde estaba recluido el exministro. Foto: FOTO: GUILLERMO TORRES-SEMANA

—¿Cuándo y por qué, doctor Botero, decidió usted cambiar su posición?

—Fue en la mañana de hoy cuando tomé este paso, porque considero que el país está en una crisis supremamente grave, que el país tiene que cerrar el capítulo del proceso 8.000, y la única forma en que puede cerrar ese capítulo es con una sola cosa: la verdad, y es la verdad la que yo estoy aportando en el día de hoy lo que permite que el país salga adelante y se ocupe de miles de temas, de otros problemas que se están descuidando por cuenta de este escándalo que le ha restado toda la efectividad, y lo digo con tristeza, al gobierno del presidente Samper.

—Lo que yo creo que todo el país entero en este momento se está preguntando es cuál es la verdad. ¿Sabía o no sabía el presidente Samper del ingreso de sumas muy importantes del cartel de Cali a su campaña?

La conmovedora despedida de Yamid Amat en la última emisión del noticiero CM&: “En este tiempo servimos con pasión y amor”

—Con mucha tristeza, porque quiero al presidente Samper, quiero a su familia y lo quiero a él verdaderamente, tengo que responder que sí sabía. Es la verdad: sí sabía, y eso me parece que es un hecho central, y no solo eso, sino que él está comprometido muy seriamente en esos hechos. Yo creo que es el momento de que el país conozca eso y que el país sepa manejar esa verdad para buscarle una salida a la crisis que se está viviendo.

—Pero ¿usted también sabía?

A ver, Yamid, quiero explicar muy claramente mi posición en esta materia: yo no tuve la idea, yo no fui el autor intelectual ni el autor material, yo no recibí los dineros, yo no los distribuí, yo no tuve nada que ver, pero empecé a darme cuenta de que pasaban muchas cosas raras en la campaña en esos últimos días, y tan pronto oí los narcocasetes, faltando dos o tres días para el día de las elecciones, todo lo que yo empezaba a sospechar se hizo claro para mí; luego yo, al final de la campaña, sí sabía.

—Ahora, doctor Botero, ¿qué lo conduce a usted a decir que el presidente Samper sí sabía?

—Yo no puedo violar la reserva del sumario, yo estoy cobijado por una obligación legal de no entrar en detalle en lo que conversé en la tarde de hoy con la Fiscalía, pero tenga la certeza de que lo que yo estoy diciendo es la verdad. El presidente sabía, y lo digo, Yamid, con una infinita tristeza. Yo no estoy contento al decir esto, yo no me siento alegre al decir esto; al contrario, me siento profundamente triste porque quiero al presidente Samper, quiero a su familia. Pero hay algo por encima de eso, que es el amor que yo siento por Colombia y la forma como yo visualizo la situación del país si seguimos en una mentira en esta crisis durante tres años más, porque la verdad es que sabiendo el país lo que realmente aconteció es lo único que le permite cerrar este capítulo y seguir hacia adelante.

Fernando Botero Zea concedió una entrevista a Yamid Amat desde la Escuela de Caballería, donde permanecía detenido por el proceso 8.000. Sus declaraciones sacudieron al país en enero de 1996. Foto: .

—Entonces en ese momento, doctor Botero, el presidente Samper no solo sabía, sino que estaba muy comprometido...

—Sí, y le dije también que no podía entrar en detalles, aun cuando quisiera hacerlo; de pronto en algún otro contexto. Estoy restringido por algo que usted conoce muy bien, que es la reserva del sumario, y no la voy a violar; es parte de las reglas del juego de la justicia colombiana. Simplemente, quiero decir que el presidente sabía y que tuvo una participación, y eso es algo trascendental, que es importante que se sepa. Pero al decirle esto al país a través de CM&, a través suyo, quiero decir que no lo digo con alegría; me da tristeza, me da verdadera tristeza que un proyecto político en el cual yo creí y en el cual muchos colombianos creyeron termine de pronto de esta forma tan triste. Lo digo de verdad, con un sentimiento de nostalgia y de tristeza.

El efecto político fue inmediato. Esa misma noche, Ernesto Samper reunió a sus colaboradores y habló al país por televisión. Su respuesta fue igualmente contundente: “Botero miente para salvarse”. El presidente insistió en que cualquier ingreso de dineros ilícitos había ocurrido sin su conocimiento y mantiene esa versión hasta el momento en que se escriben estas líneas.

Las declaraciones de Botero también tuvieron consecuencias judiciales y políticas. La investigación contra Samper, que había sido archivada inicialmente por la Comisión de Acusaciones de la Cámara en diciembre de 1995, volvió a abrirse semanas después. Sin embargo, meses más tarde la Cámara terminó absolviendo al presidente.

Varias personas fueron condenadas por esos hechos, entre ellas el propio Fernando Botero. La demostración judicial sobre qué sabía personalmente Ernesto Samper fue algo que no quedó establecido de manera definitiva en su contra.

Años después, Yamid volvió sobre aquella entrevista y sobre la contrapregunta que terminó convirtiéndose en uno de sus momentos más recordados como entrevistador. Él mismo interpretó así lo ocurrido: “Y le hice la famosa pregunta que salvó al presidente. Es que se iba a caer. Pero esa entrevista resultó siendo la confesión involuntaria de Botero de que había un complot contra él [...]. Le pregunté: ‘¿Samper sabía?’. ‘Sí sabía’. ‘¿Usted sabía?’. ‘No, no sabía’. ‘Entonces, ¿cómo sabe que Samper sí sabía?’. Eso salvó a Ernesto Samper”.

La entrevista de Yamid Amat a Fernando Botero Zea se convirtió en una de las grandes primicias periodísticas de CM& durante el escándalo del proceso 8.000. Foto: FOTO: CORTESIA CM&

Más allá de la interpretación que Yamid hace de las consecuencias políticas de aquella pregunta, el episodio resume algo que hemos encontrado una y otra vez a lo largo de este libro: su manera de entrevistar no consistía únicamente en llegar con un cuestionario preparado. Carlos Ruiz considera que aquella contrapregunta solo podía haberla hecho Yamid. Y recuerda una conversación posterior con Fernando Londoño, quien había llevado a Fernando Botero Zea a la entrevista:

Yo hablé con Fernando Londoño y me decía que cuando Yamid le hizo esa pregunta, Fernando Botero le contestó todo asustado. Entonces Londoño pensó: “Se tiró el reportaje. Botero se mató…”. Ahí está pintado Yamid, porque escucha, y a partir de lo que escucha, pregunta.

El protagonismo de CM& en el cubrimiento del proceso 8.000, sin duda uno de los grandes escándalos políticos del siglo XX en Colombia, fortaleció la credibilidad del noticiero y consolidó a su director y a toda una generación de reporteros. Pero, visto en retrospectiva, CM& no fue solamente un protagonista de grandes primicias. Muchas de sus innovaciones en la manera de presentar las noticias nacieron también de la creatividad incansable de Yamid Amat.