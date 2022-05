El día que el M-19 secuestró a Pacheco y por qué denuncian por este crimen a Gustavo Petro

En medio del triunfo electoral que vive Gustavo Petro, tras alcanzar más de ocho millones de votos el pasado domingo, una noticia judicial irrumpió en la campaña. Se trata de la denuncia radicada en España por François Cavard, que llevó el caso del secuestro de Fernando González Pacheco a la jurisdicción universal que ha liderado ese país en el mundo.

En una entrevista con SEMANA, Cavard aseguró que no es el único proceso que se adelanta contra el candidato.

“Son 40 noticias criminales que puso en marcha ante la audiencia nacional de España, ya tenemos número de radicado y hay un trabajo con abogados en España para avanzar en la investigación”, señaló el abogado.

“Son 5.900 crímenes cometidos por Gustavo Petro y el M-19, por razones de espacio solo pude ocuparme de 40 casos y una denuncia de 800 páginas; no tiene cálculo político, hace 4 años descubrí que no hay indulto a Gustavo Petro, no tenía cómo calcular que el resultado saldría en esta coyuntura”, agregó.

Desde hace años, España tiene un sistema llamado jurisdicción universal. Se trata de un escenario judicial que admite hechos criminales ocurridos fuera del territorio español y que en cada país donde fueron perpetrados no recibieron la debida atención de las autoridades judiciales o los Estados.

En Colombia, mientras tanto, pocos recordaban el crimen que apagó la alegría de uno de los humoristas más queridos de la televisión. Fue en 1981. El M-19 ya sacudía con su terror al país y quería enviarle un mensaje al presidente Julio César Turbay.

“Tal es el espíritu noble de Fernando que ni siquiera los guerrilleros pensaron en hacerle daño. Él y Jaime Bateman hablaron, jugaron cartas, tomaron whisky y al final este le dio un mensaje para el gobierno”, le contó hace varios años Guillermo ‘La Chiva’ Cortés a SEMANA. Fueron tres días de privación de la libertad. Aunque Pacheco regresó a Colombia, no superó la tristeza. Se sentía abandonado porque muchos intentaron adivinar en esa crisis el ocaso de una estrella.

En el perfil que le hizo la revista a Pacheco cuando falleció, se cuenta la historia de cómo casi termina por segunda vez privado de la libertad. El 22 de enero de 2000 las Farc secuestraron a la Chiva Cortés en su finca en Cundinamarca. Al parecer el grupo guerrillero entró esa tarde al Palacio del Zancudo en busca del presentador y lo confundieron con su primo. “Tuvo que irse del país por las amenazas y estar lejos lo entristeció más –aseguró Jota Mario para esa entrevista–. ‘Esto no es vida’, me decía. ‘Aquí no soy nadie’”.

Pacheco contó la huella indeleble que dejó en su corazón ese hecho y la constante presión de los grupos a margen de la ley en su vida. “Me fui cuando me amenazaron, pero por muy poco tiempo. No aguanté. Me dije: prefiero volver, pase lo que pase, y no vivir donde no me siento bien. Estoy convencido de que yo no podría vivir en un país que no fuera este. Pero, aunque corto, sí fue un período muy duro… Tanto que me puso a llorar muchas veces”, le dijo a la revista Bocas en una extensa entrevista.

¿Por qué vinculan a Gustavo Petro con el crimen? El candidato respondió en una entrevista radial en la mañana del martes. “Un señor que no conozco ha venido aquí persiguiéndome, tratando de ver como, en medio de unas elecciones, eso se vuelve noticia, lo intentó aquí en Colombia, no pudo. Entonces está operando ahora en España (...) está intentando ver cómo arma un proceso allá en medio de unas elecciones, pero eso (no tiene) ni pies ni cabeza”, dijo.

Petro quiso aclarar también que es cierto que el M-19 se llevó de manera ilegal a Pacheco, pero que el objetivo no era un secuestro, sino que el popular presentador entrevistara a Jaime Bateman. Del encuentro quedó una foto, donde Pacheco no se veía evidentemente disfrutando de un atroz crimen que hoy vuelve a poner la mira en Gustavo Petro por haber pertenecido en el pasado a ese movimiento guerrillero, que el gobierno colombiano amnistió hace más de 30 años.