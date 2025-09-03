El abogado expuso en plena audiencia judicial las imágenes de la exnuera del presidente Gustavo Petro.

Mientras la defensa de Nicolás Petro insiste que su cliente fue víctima de una violación de derechos cuando fue capturado y se publicó un video “desnudo” de esa captura, al mismo tiempo y en plena audiencia judicial, presentaba algunas imágenes en situaciones privadas de la exnuera del presidente.

El abogado, para advertir que los bienes que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía, estaban en poder de Day Vázquez, hizo públicos algunos videos donde se observa a la exesposa de Nicolás Petro en traje de baño y en algunas fiestas. Aseguró el defensor que era la prueba de cómo los bienes estaban en poder de la testigo.

Defensa de Nicolás Petro presentó polémicos videos y fotos de Day Vásquez en traje de baño para sostener que el hijo del presidente no tenía un carro ni una casa en su poder. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/2jqNAabI4W — Revista Semana (@RevistaSemana) September 3, 2025

“El verdadero lavado de activos no se generó de parte de Nicolás. En las redes sociales y mientras nosotros discutíamos todo esto, la señora Daisuris del Carmen Vázquez se mostraba en las redes sociales con el Mercedes Benz, sin embargo, a usted y a la opinión pública, le dijeron que esto lo tenía era Nicolás”, señaló el abogado Alejandro Carranza en la audiencia.

Fueron varias las imágenes de Day Vásquez las que presentó el abogado de Nicolás Petro en la audiencia, con el único propósito de advertir que lo dicho por la Fiscalía, en otros momentos del proceso, no correspondía a la realidad, principalmente, lo referente a la tenencia de las propiedades, supuestamente adquiridas con el lavado de activos.

La presentación de las fotos y videos en situaciones privadas de Day Vázquez no pasaron por alto durante la audiencia. La Fiscalía advirtió que esos elementos no son parte del expediente, no van a ser tenidos en cuenta durante el juicio y que, además, vulneran la garantía y el buen nombre de la exnuera del presidente de la república.

Fiscalía llamó la atención a la defensa de Nicolás Petro por presentar videos y fotos de Day Vásquez en traje de baño durante la audiencia judicial. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/PGJ59RzmC9 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 3, 2025

“Videos que no se encuentran dentro del acervo probatorio de este proceso, no se encuentran en el traslado o el descubrimiento que se efectuó en este proceso y se violaron garantías y derechos fundamentales tales como la intimidad tanto de la señora Daisuris del Carmen Vázquez, toda vez que se expuso un video de la señora que no se encuentra en el expediente”, señaló la fiscal Lucy Laborde.

Day Vázquez también respondió a través de sus redes sociales y advirtió que el abogado se equivoca al tratar de enredar a la justicia, explicando que esas fotos y videos corresponden a una fecha distinta a la que advierte el defensor durante su intervención ante el juez de conocimiento.

“Dicen que deben excluir de las pruebas los chats extraídos de mi celular. En ese orden de ideas, deben ser excluidos también los de ‘violación de datos personales’, ya que fueron obtenidos de la misma extracción. Para unas cosas si les sirve la extracción, pero para otras no”, señaló Vásquez.

En plena audiencia judicial, el abogado expuso a la exesposa del hijo del presidente Gustavo Petro en actividades personales. | Foto: Pantallazo audiencia