“El enemigo interno debe quedar en el pasado”: Gustavo Petro

El presidente electo Gustavo Petro se refirió este jueves a lo mencionado en el informe final de la Comisión de la Verdad, sobre el enemigo interno, el cual dice que está en todos lados.

Este concepto, de acuerdo con los comisionados, consta de dos historias: “Desde los años sesenta en adelante, la doctrina del enemigo interno se ha inscrito en la cultura”, se refieren sobre la primera.

Y en la segunda mitad del siglo XX, el enemigo interno de la Guerra Fría fueron los militantes de izquierda debido a la influencia estadounidense en la lucha contra el comunismo, y señalaron las recomendaciones adoptadas por el gobierno de Alberto Lleras Camargo, aunque aclaran que esto ocurrió “no solo por influencia de Estados Unidos, sino también porque resultaba funcionar a los intereses de los sectores con poder político, económico y social”.

A esto, el presidente electo dijo en su cuenta de Twitter: “La doctrina del enemigo interno debe quedar en el pasado. Las causas del crimen son múltiples y muchas de ellas tienen que ver con la desigualdad y la falta de oportunidades”.

Vale la pena recordar que quien será el primer mandatario desde el 7 de agosto, habló en el evento en que se entregó el informe y fue claro, no solo se comprometió con una implementación eficaz del las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, sino que también tocó un tema que resultó espinoso durante su campaña a la presidencia, luego de que el país conociera que su hermano, Juan Fernando Petro, visitó cárceles, se reunió con extraditables. El ahora presidente, en su momento, solo dijo que venía avanzando en un concepto de “perdón social”. Esta vez fue más allá.

“Lo que sigue a la verdad, en el fondo y depende de las víctimas y de nadie más en Colombia, es la posibilidad del perdón social, la posibilidad de una era de paz. No la historia de estos dos siglos que Gabriel García Márquez dijo que son 100 años repetidos por dos, donde las estirpes condenadas a esa soledad, no tienen oportunidades bajo los cielos de la tierra”, dijo el presidente electo, Gustavo Petro.

Y hay fue más contundente, aunque las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, no son de obligatorio acatamiento de los gobiernos, Petro afirmó que “los estamos afirmando, una y otra vez, es que las generaciones futuras sí tienen una segunda oportunidad, y las vamos a hacer realidad. Esas recomendaciones las vamos a acoger de forma eficaz”.

Petro también afirmó que esas recomendaciones no pueden tomarse como una venganza. “Leeré las recomendaciones que se me hacen, que se le hace al Estado y a la sociedad, creo que este esfuerzo que hoy se entrega al país no puede ser considerado un espacio de venganza. Como si fuera una extensión de las mismas armas. Cuantos relatos, narraciones, realidades de miles de personas que reconstruyeron este informe, que no puede ser visto como un espacio de venganza”.

Y agregó que “tiene que ser mirado como la posibilidad de una reconciliación, de la convivencia nacional y social, de la paz”.

Petro advirtió su triunfo en las elecciones como parte del cambio y aprovechó las barras que le aplaudían para exponer que “creo que uno de los climas que se ha creado a partir de estos cambios en la política, por decisión misma de la ciudadanía, es precisamente el clima de la paz. Esto debe ser el principio de una paz grande, de la paz integral, la oportunidad de pasar a la historia de paz. No cerrar unos conflictos para que empiecen otros nuevos, sino que desaparezca el uso de las armas como instrumento de la venganza”.

Y señaló que “las sociedades siempre tendrán conflictos, esa es la esencia del ser humano, pero no puede ser sinónimo de muerte, debe ser sinónimo de vida. El conflicto debe convertirse en civilización, cultura, en un diálogo cada vez más humano. Es el diálogo lo específicamente humano”.