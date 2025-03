El error que tienen los billetes de Colombia y que muy pocos saben: esto dice la RAE

Este cambio, tal parece, llevó a que se cometiera un error gramatical, según explica la Real Academia Española (RAE). De acuerdo con esta institución, esta forma de combinar letras y números no es adecuada en un numeral complejo.

“La combinación de cifras y palabras en la escritura de un numeral complejo no se considera correcta: 30 y siete, 154 mil, 10 mil. Así pues, los números deben escribirse enteramente en cifras (37, 154.000, 10.000) o enteramente en palabras (treinta y siete, ciento cincuenta y cuatro mil, diez mil) ”, señala la norma gramatical.

“El método combinado abreviado no es válido para las cantidades expresadas en miles porque mil no es un sustantivo (la forma sustantiva es millar), sino que forma parte de adjetivos numerales complejos (los formados por más de una palabra), en cuya escritura no deben mezclarse cifras y palabras", agrega.