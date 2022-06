“El Estado nos tiene que defender en caso de que la plaga no gane”: Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, además de ser uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Colombia, es también uno de los comunicadores más críticos de la izquierda radical del país y, por supuesto, de su líder el hoy candidato presidencial Gustavo Petro.

De hecho, este 13 de junio habló sobre la supuesta escena de caos que podría vivir el país desde el próximo 19 de junio, en caso de que Petro pierda la segunda vuelta presidencial contra Rodolfo Hernández. En su programa Planeta Fútbol, de Antena 2, el reconocido comentarista insistió en que el Estado deberá garantizar la seguridad de todos los colombianos en caso de que “las plagas” (como tilda a algunos grupos sociales) decidan generar violencia en el país.

“Mingas, primeras líneas (…) están movilizándose por todo el país todas estas plagas sediciosas. Yo imagino que el Estado tiene todo listo para defendernos el domingo en la noche o el lunes si es necesario”, dijo Vélez en radio.

Además, instó a que la Fuerza Pública debe ser la protagonista en caso de que estas situaciones se presenten en Colombia: “Imagino que el Estado sacará el brazo fuerte, el del orden, la disciplina, el respeto, en caso de que la plaga no gane. El Estado nos tiene que defender”.

Finalmente, Vélez invitó a los colombianos a pensar muy bien su voto, pues, “estamos a 8 días de perder lo poco que tenemos si no elige a la libertad y se apuesta por estos funestos personajes”.

“Qué tal los pelmazos que culpan al Estado por no tener pensión”

En otras oportunidades, Vélez también ha hablado, incluso, de las propuestas de Petro asegurando que hay muchas personas que se atreven a comparar al “señor de las bolsas, su pacto y el origen del M-19″ con la “social democracia”.

“Yo entendía social democracia como otra cosa. Eso es como los de centro, ahora los centristas. Entonces le van cambiando el nombre a las cosas, ¿social democracia? Estos son comunistas, son socialistas de no sé qué, progres, eso le ponen todo tipo de apodos. No, son comunistas”, dijo Vélez a comienzos de mayo.

Para continuar su idea, el periodista decidió usar una analogía en la que Pablo Escobar fue protagonista: “¿Social democracia? No me joda, es lo mismo que llamar a Pablo Escobar emprendedor, por ejemplo, es la misma cosa”.

Sin embargo, Vélez terminó generando polémica en redes sociales luego de decir que las personas que no tienen una pensión no tienen derecho a pelear por no contar con una, pues fueron unos “vagos”.

“Y ¿qué tal los pelmazos que culpan al Estado por no tener pensión? La pensión por si acaso es un ahorro de quien trabaja. Lógico que los vagos, que nada hacen, no tienen ese derecho, simplemente porque no han trabajado”, indicó.

No obstante, no desmeritó los esfuerzos del Gobierno nacional por intentar ayudar a las personas que pasan por una condición de desempleo: “Una cosa es una pensión y otra cosa es un subsidio de desempleo, que en algún momento pueda dar el Estado, pero eso es diferente”.

“En las novelas de narcos seguramente encontrarán un papelito y por ahí empiezan a trabajar otra vez. Háganle. Está claro, y lo dijo Napoleón, a los enemigos del Estado de derecho, ni pan, ni agua, ni justicia. Así de simple”, finalizó Vélez en dicha intervención.

En respuesta, varias personas en redes sociales aseguraron que lo dicho por el periodista es parcialmente cierto, pues aunque muchas personas que hoy no tienen pensión no trabajaron en su vida, hay miles que, infortunadamente, nunca tuvieron el dinero para poder hacerlo, aunque trabajaron durante muchos años.

“Qué tal este, ¿entonces mi papá que trabajó toda su vida vendiendo dulces para sacarnos adelante fue un vago solo porque no pudo pagar una pensión?” y “Ole, Vélez, no sea miserable. El hecho de que usted haya tenido el privilegio de pagar una pensión no le da derecho de demeritar el trabajo de los cientos de colombianos que trabajaron, pero no pudieron hacerlo”, son algunos de los comentarios que le dejaron en Twitter.