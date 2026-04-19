El expediente contra el general (r) Luis Emilio Cardozo, excomandante del Ejército: salpicado en supuestos falsos positivos y amenazas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a sometimiento al general (r) Luis Emilio Cardozo, excomandante del Ejército entre mayo de 2024 y diciembre de 2025, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto. SEMANA accedió al expediente que lo enreda en el tribunal de paz.

Al oficial en retiro se le investiga por aparentes violaciones de derechos humanos ocurridos en 2007, cuando ostentaba el grado de teniente coronel y lideraba el batallón de ingenieros número cinco en Santander. La hipótesis es que estaría vinculado a seis hechos que dejaron nueve personas asesinadas.

El episodio en la JEP comenzó en junio de 2024 cuando fueron vinculados 30 comparecientes. En ese procedimiento, en el desarrollo de las audiencias, algunos miembros de la Fuerza Pública describieron que, posiblemente, bajo el mando de Cardozo, desde octubre de 2006 y febrero de 2008, “ocurrieron crímenes”.

Víctimas de falsos positivos exigen verdad total a generales retirados del Ejército ante la JEP

El noviembre de 2025, el representante de una de las víctimas radicó una petición en la Jurisdicción para que se convocara al general (r) como máximo responsable en la comisión de ejecuciones extrajudiciales. En la solicitud dijo que, si no era el caso, compulsara copias a la Fiscalía.

En abril de 2026, una víctima sobreviviente de una supuesta operación militar ilegítima adelantada por el grupo que lideraba Cardozo denunció que él y otro afectado habrían sido amenazados por el general (r) y agregó “que el mencionado miembro de la Fuerza Pública autorizó los crímenes cometidos por ese batallón”.

Son seis los episodios que se le atribuyen, presuntamente, a quien llevó las riendas del Ejército Nacional durante parte de la administración de Gustavo Petro, según el expediente que reposa en la Jurisdicción Especial para la Paz:

General (r) Luis Emilio Cardozo. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Homicidio ocurrido en la vereda El Espino, municipio de Floridablanca, a finales de enero e inicios de febrero de 2007”.

“Homicidio de Efraín Correa Camargo y Holmar Ruidíaz Robles, sucedido en Piedecuesta el 15 de abril de 2007”.

“Homicidio ocurrido en la vereda Vericute, municipio de Floridablanca, entre mayo y junio de 2007”.

“Homicidio de Diomedes de Jesús Daza y Luis Alexander Cáceres Angarita, sucedido en Tona, Santander, el 5 de septiembre de 2007”.

“Homicidio de Julio César Cardozo Quiñonez y José del Carmen Barbosa Patiño. Tentativa de homicidio de Jhon Edison Cardozo Quiñonez y Edinson Montañez, sucedido en Piedecuesta el 19 de octubre de 2007”.

“Doble homicidio en la vereda Helechales, en el municipio de Floridablanca, el 6 de diciembre de 2007”.

“Reafirma la necesidad de reglas claras”: Corporación detrás de la demanda que le puso límites a facultades de la JEP

Frente a este escenario, la JEP requirió al general (r) Cardozo para que suscriba un acta de sometimiento en un término máximo de diez días hábiles, donde contenga la solicitud o aceptación inicial, libre y voluntaria de acogerse al tribunal de paz, donde se comprometa a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas y a atender los requerimientos que hagan la Jurisdicción y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.