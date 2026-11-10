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El fuerte mensaje de MinDefensa a los grupos criminales: “Seguiremos golpeando con toda la capacidad del Estado”

En una de las últimas operaciones militares en Norte de Santander, atacaron a la estructura 33 de las disidencias de las Farc.

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Redacción Semana
10 de noviembre de 2026 a las 7:40 a. m.
Operaciones militares no cesan contra los ilegales en Colombia.
Operaciones militares no cesan contra los ilegales en Colombia. Foto: Ejército Nacional

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora, se pronunció por medio de su cuenta en X sobre la operación militar adelantada en Norte de Santander en contra de la estructura 33 de las disidencias de las Farc.

“La Operación NOAH, en Tibú, Norte de Santander, deja 10 integrantes de la estructura 33 fuera de combate: 6 capturados, 4 muertos en desarrollo de operaciones militares y la incautación de 7 fusiles y 15 granadas para drones”, señaló.

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