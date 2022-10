¿El GEA actúa como un grupo? “Puede haber vasos comunicantes”: esta es la advertencia del superintendente de Sociedades

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, quien acaba de ser ratificado en su cargo por el gobierno de Gustavo Petro, se refirió, en una entrevista con Bloomberg Línea, a la investigación que adelanta su despacho para tratar de establecer si las empresas que conforman el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) actúan como un grupo. Entre dichas compañías están Nutresa, Argos y Sura.

“Encontramos, por lo que hemos visto en información nacional y por el seguimiento que le hacemos a las compañías, que de pronto puede haber unos vasos comunicantes. Por lo pronto estamos en una labor preliminar, de indagación, y por supuesto estamos en la obligación de darle traslado a la Superfinanciera para que haga lo propio con aquellas empresas que ellos controlan y que están relacionadas con ese conjunto de organizaciones que nosotros hemos observado que tienen cierta relación, para que haga una valoración”, aseguró Escobar.

El superintendente sostuvo que, a principios de 2023, se espera que “haya un pronunciamiento sobre lo que se encontró”. La investigación, según Bloomberg Línea, “podría terminar, eventualmente, en sanciones administrativas que no afectan la operación de las empresas ni su funcionamiento”.

“Son multas y la orden de que declaren y manifiesten su condición de grupo. Ese ejercicio no debe ser mirado de forma peyorativa o grave, simplemente se debe reportar como lo han hecho muchas empresas del país y como se hace permanentemente. Eso no quiere decir que exista mala fe, es una labor instruccional que le da solidez al sistema empresarial colombiano de declarar quiénes son controlantes de esos conglomerados y dónde hay y dónde no. Eso le sirve a uno como Estado para identificar las dinámicas de las empresas, yo lo considero más una situación de decir la realidad del gobierno de las empresas y la orientación en sus decisiones, quién es el responsable. Es un tema de gobernabilidad y transparencia”, añadió Escobar.

Escobar fue claro en advertir que, si dichas compañías actúan como un grupo empresarial “es una condición que hay que explicitar y que hay que manifestar y si no se ha hecho pues se debe hacer, bien sea por las controladas por la Superfinanciera, que no es competencia nuestra, o lo que tenga que ver con nosotros”.

“Aquí no hay una situación diferente a lo que normalmente hacemos. El objetivo de nosotros es que las mismas empresas identifiquen esa situación, lo manifiesten, lo formalicen y sigan adelante. No es una persecución”, dijo Escobar, quien dijo que las multas dependerán frente a los hallazgos, pero que en todo caso “no son representativas frente al patrimonio de las empresas”.