“El General Zapateiro es un hombre probo y un héroe nacional”: Víctor Mosquera Marín, abogado del excomandante del Ejército

“Es la declaración de un bandido, criminal y narcotraficante. Mi gestión de comando, durante el gobierno del presidente Iván Duque, habla por sí sola. Nunca me he visto ni me veré involucrado en actos que rayen o violen la ley”, le dijo Zapateiro a SEMANA en su momento.

La cumbre de los capos: los detalles del narcochofer sobre la reunión entre las AUC y el Clan del Golfo. Rumba y hombres armados hasta los dientes

A los pocos días lo contactó de nuevo para un trabajo. “El 23 de marzo, posterior a la fuga de Matamba, Édgar me dijo que tenía que ir a Puerto Araújo, Santander. En la madrugada, en el camino, se recogió a unas personas que desconozco en un CAI, cerca al centro comercial de la 80”, dice la declaración. Lo que no sabía Castañeda era que en Puerto Araújo iba a ser testigo de una gran cumbre de mafiosos.

“Hablaron de nómina del general Zapateiro o algunos oficiales de alto rango de la Policía, entre esos un capitán del Gaula, el cual me pidieron que con mis contactos no lo dejara trasladar, ya que este les ayudó en la fuga de Matamba junto con otros miembros del Gaula, la Sijín, la Dijín e Inteligencia”, reveló Castañeda a la Fiscalía.

Sobre este señalamiento, SEMANA se comunicó con el general (r) Eduardo Zapateiro, quien lo negó tajantemente. “Es la declaración de un bandido, criminal y narcotraficante. Mi gestión de comando, durante el gobierno del presidente Iván Duque, habla por sí sola. Nunca me he visto ni me veré involucrado en actos que rayen o violen la ley. Después de 40 años, mis esfuerzos con mis oficiales, suboficiales y soldados los van a pretender manchar por una declaración amañada, no sé cómo más definirla”, dijo el general Zapateiro.