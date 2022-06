El glosario de las polémicas del electo presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro, quien este domingo logró quedarse con la presidencia de la república, fue objeto de críticas y polémica por una serie de frases que pronunció en diferentes momentos de su más reciente camino hacia la Casa de Nariño. A continuación, SEMANA recoge algunos de esos pronunciamientos:

“Cojan el billetico”

En uno de sus muchos descaches por redes sociales, el ahora presidente electo de Colombia manifestó a su múltiple audiencia que, si un corrupto les ofrecía dinero por el voto, “cogieran el billetico”. Con lo anterior, el candidato le señalaba a la ciudadanía que aceptara el soborno, lo que a todas luces constituye un delito electoral.

La frase completa fue expresada en un trino de la red social Twitter: “Si quieren coger el billetico de $50.000 cójanlo, pero voten por Petro, conejo al comprador de votos”. Días después, el entonces candidato se mantuvo en su posición y aseguró que su lenguaje era popular y no entendía por qué se molestaban “por pedir que le haga conejo a los Ñeñes”.

“Perdón social”

En medio de uno de los escándalos más grandes durante la reciente campaña del Pacto Histórico, Petro acuñó ante la opinión pública la frase “perdón social”, con la que quiso explicar las presuntas visitas de su hermano Juan Fernando Petro a diferentes cárceles del país, principalmente a La Picota, donde se encuentran políticos condenados por corrupción, así como narcotraficantes en proceso de extradición a Estados Unidos.

En el perdón social, Petro intentó resumir, luego de una explicación amplia, que la sociedad debe pasar la página y otorgar un indulto moral a quienes alguna vez infringieron la ley, puntualmente en el caso de Iván Moreno, condenado por corrupción.

La visita de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, a extraditables en La Picota puso sobre la mesa la tesis del “perdón social”. - Foto: Tomada del twitter de Juan Fernando Petro Urrego

“Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social, y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, dijo el elegido presidente de Colombia. Ahora, con el resultado favorable de esta segunda vuelta, quedará en la incógnita si mantendrá su discurso absolutorio o cambiará de parecer.

“La cúpula se corrompe”

Entre las muchas peleas por redes sociales que casó el hoy presidente electo, quizá la más llamativa fue la que sostuvo con el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, por un trino polémico del entonces candidato sobre la muerte de seis soldados durante una emboscada del Clan del Golfo en Antioquia.

Para el mandatario, en esa fuerza armada hay “algunos generales en la nómina” del grupo terrorista que atentó contra los uniformados en ese departamento. En un trino de 37 palabras, Petro expuso un argumento cargado de acusaciones, pero la parte más polémica fue cuando señaló que “la cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”.

Ese señalamiento en particular desencadenó un rifirrafe con el general Zapateiro, quien salió en defensa de los militares colombianos. Zapateiro le habló del dolor que siente por la muerte de sus hombres, le reclamó que usara políticamente dichos crímenes, le pidió no generalizar, pero le lanzó una frase polémica: “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto recibir dinero en bolsas de basura”.

“Cambio en primera”

Una de las frases más utilizadas durante la campaña, principalmente antes del 29 de mayo, cuando se celebró la primera vuelta de las elecciones, fue el “cambio en primera”. Con esto querían acuñar en el Pacto Histórico que no habría necesidad de segunda vuelta, pues las elecciones se definirían a favor del exalcalde de Bogotá en la primera instancia electoral. Y aunque fue el ganador, con más de 8 millones de votos, esas aspiraciones quedaron muy lejos.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, grabó un video en el que decía “cambio en primera” en apoyo a Petro. La Procuraduría suspendió al alcalde. - Foto:

Dicha frase, que se convirtió en caballito de batalla y motivación en algunos sectores, también tuvo su tinte polémico, luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, la utilizara en un corto video en el que trataba de camuflar su intención política con el arranque de un vehículo. Días después, la Procuraduría lo suspendió.

“Leche a 10.000 pesos”

Petro no fue ajeno a los descaches en los precios de alimentos de la canasta familiar, a pesar de que una de sus banderas políticas ha sido la cercanía con el ciudadano de a pie y conocer de primera mano sus necesidades básicas. Durante una visita a pequeños comerciantes de leche, manifestó que el litro de ese producto costaba 10.000 pesos, una cifra bastante elevada en comparación con su precio normal en el mercado colombiano.

“Esto no alcanza, porque un litro de leche hoy en día cuesta 10.000 pesos”, manifestó Petro, después de preguntarle a un campesino en Suaita, Santander, sobre su salario diario, que rondaba los 48.000 pesos. SEMANA consultó cuánto cuesta un litro de leche en Colombia y actualmente en las tiendas de barrio se puede conseguir desde los 2.700 pesos, de marcas poco conocidas, pero muy consumidas por los ciudadanos, mientras que las más famosas valen en promedio 4.590 pesos.

Gustavo Petro - Foto: JUAN CARLOS SIERRA - semana

Por otro lado, el litro y medio puede costar 5.380 pesos en los grandes almacenes de cadena del país. Asimismo, en algunos supermercados, la caja de 900 mililitros tiene un valor de 2.900 pesos, pero también es posible encontrarla en 2.690 pesos.

Tras las múltiples críticas y burlas que recibió, el exalcalde de Bogotá explicó por qué se confundió y entregó un valor erróneo. “Yo sabía que en algún debate me iban a preguntar el precio de algunos productos de la canasta básica. Entonces, me averigüé el precio del kilo de carne, de cerdo, del pollo y el litro de leche”. Luego, puntualizó: “Yo sabía que el valor era de 3.000 pesos. Ese fue un lapsus y entonces dije 10.000 y no 3.000 pesos, y por eso me levantaron en redes. Además, sé que un huevo vale en promedio 470 pesos”.