“El hermano de Petro es un güevón”: Roy Barreras dice que defendió lo indefendible en los medios

Las conversaciones de la campaña de Gustavo Petro muestran el rechazo que tenía adentro el papel que cumplía su hermano, Juan Fernando. Roy Barreras expresa en una de ellas que sintió cierto repudio de tener que salir a explicar sus actuaciones en diferentes medios de comunicación.

Hace unos meses, las visitas de Juan Fernando al pabellón de los extraditables hicieron estallar un escándalo contra la campaña. Él mismo aceptó que los hechos eran ciertos, pero quiso aclarar que ese encuentro en la cárcel no tenía nada que ver con la campaña y que se suscribió simplemente a su trabajo en una ONG. “Yo no estoy dentro de la campaña oficial de mi hermano, pero estoy de acuerdo con su temario, con sus propuestas, con sus programas (...) Se tocan en esos puntos, pero no porque él me haya dicho qué hacer dentro de mi trabajo”, dijo Juan Fernando en Vicky en SEMANA en su momento.

A propósito de esa polémica, Roy Barreras cuenta cómo tuvo que salir a defender el tema en medios, muy a su pesar.

“Esta mañana salí con mucha pereza a explicar lo inexplicable en la W”, narra. Y suelta una frase: “La conclusión es que si el hermano de Duque es mamón, el hermano de Petro es güevón”.

Barreras pide que Juan Fernando Petro le ofrezca excusas a “millones de personas del Pacto Histórico” por esa “metida de pata hasta las rodillas”. Luego se escucha a alguien haciendo un comentario que no va a mucho a lugar. “Los que somos aficionados a la filosofía tendemos a complicar todo”, sostiene para explicar que el problema es que la “gente no entiende el perdón social” y no que existieron visitas irregulares a los extraditables.

SEMANA publicó impactantes conversaciones que dejan ver la guerra sucia que se promovía desde la campaña, con Roy Barrreras a la cabeza.

“Hay que recurrir a otras personas, a otras transacciones, no al efectivo”

SEMANA conoció en exclusiva una de las reuniones de estrategia del Pacto Histórico donde hablan de no acudir a las transacciones económicas en efectivo.

En una de las grabaciones, el estratega argentino Daniel Eskibel habla de las estrategias de defensa que hay que tener e, irónicamente, señala que hay que ser cautelosos para evitar que las comunicaciones se conozcan públicamente.

Eskibel pide que se deben reducir al máximo las transacciones de dinero en efectivo y afirma que, incluso, hay que acudir a otras personas u otros métodos para evitar cualquier crítica. “Hay que recurrir a otras personas, a otras transacciones, no al efectivo”, pide Eskibel.

El plan de la campaña Petro contra Federico Gutiérrez

El plan de guerra sucia que diseñó la campaña de Gustavo Petro contra Federico Gutiérrez antes de la primera vuelta presidencial lo conoció SEMANA en primicia.

La campaña es liderada por un hombre identificado como Sebastián Camilo Guanumen Parra, quien da instrucciones durante una reunión virtual. SEMANA accedió a horas enteras de dichas conversaciones donde se diseña un plan de desprestigio.

“Necesitamos empezar a atacar a Fico, a infundir ciertos rumores y ciertos elementos que nos sirvan en contra de Fico, así como nos los hacen a nosotros. En esta campaña no basta con defenderse solamente”, dice Guanumen.

Lo que ‘maquinaba’ Roy Barreras contra Gaviria y Fajardo

Un video deja en evidencia a Roy Barreras y a varios líderes del Pacto Histórico planeando cómo podían afectar a la centroizquierda y acabar esa alianza.

“Acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no al centro, si esto sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria”, dice Barreras. “Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla”, enfatizó.

Video demostraría que Roy sabía de las visitas a extraditables

SEMANA hizo público un video en el que se observa y escucha al senador Roy Barreras hablando, a través de una videoconferencia. En uno de los recuadros aparece el nombre de Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro. La conversación transita sobre las visitas que hicieron personas cercanas a la campaña a las cárceles ofreciendo la no extradición de los extraditables.

Esto dice Roy Barreras en la reunión:

“Eduardo (se refiere a Eduardo Noriega, quien fue funcionario de la Alcaldía de Petro), hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico ofreciéndoles la no extradición a los extraditables... En los pabellones se reunieron (inaudible)... Le doy los datos y los nombres ahora, eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora como cuando tú estallas controladamente un explosivo... la campaña tiene que advertir y descalificarlo y no salir a dar explicaciones, no es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa, es que la extradición es una cosa neocolonial y no sé qué mierdas, no no no”.

En la reunión, aunque no se ve a Roy Barreras, su voz es bastante clara dando indicaciones de lo que se debe hacer una vez estalle el escándalo que él mismo anticipa y tras las visitas que hizo “gente” del Pacto Histórico a las cárceles. Asegura Barreras que la “campaña” debe estar preparada.

El plan de la campaña de Petro con Supergiros contra el sistema financiero

En las grabaciones conocidas en exclusiva por SEMANA de las reuniones del Pacto Histórico, el senador Roy Barreras revela que existe la necesidad de que Gustavo Petro sostenga una reunión con la empresa Supergiros.

“La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle con la junta directiva cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero, le oyeron a Petro el tema de cómo acabar con el monopolio del sistema financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”, dice Barreras.

La preocupación de Roy por el distanciamiento entre Petro y la embajada de EE. UU.

Un explosivo video del comité de jefatura de debate de la campaña de Gustavo Petro revelado por SEMANA, dejó al descubierto algunas jugadas sucias de la campaña contra sus adversarios y de paso evidentes preocupaciones internas, entre ellas las difíciles relaciones entre el candidato de la izquierda y la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

La reunión ocurrió el lunes de Pascua, y se escucha al senador Roy Barreras hablando de la necesidad, casi urgente, de un encuentro entre el candidato de la izquierda y el diplomático norteamericano.

“Vargas hizo una especie de acuerdo con él, que frenaba la adhesión a Fico”: Roy Barreras

En las explosivas grabaciones que ha publicado SEMANA sobre la estrategia de campaña de Gustavo Petro, hay un elemento político sorprendente que nadie conoció y que sucedió antes de la primera vuelta.

En una reunión privada a la que asisten Clara López, Luis Fernando Velasco y otros dirigentes del Pacto Histórico, el senador Roy Barreras contó las reuniones que se estaban haciendo para lograr adhesiones a Petro.

En medio de ese listado, aseguró que hubo un encuentro con uno de los antiguos adversarios del líder del Pacto Histórico: Germán Vargas Lleras. “No sé... ahí sí me declaró ausente y carente de información... La última reunión que tenía, y Temistocles -Tito- debe saber más, es que Vargas hizo una especie de acuerdo con él, de que frenaba la adhesión a Fico y dejaba en libertad a la gente de Cambio Radical”, señala Roy sobre el exvicepresidente que por años ha estado en orillas políticas opuestas a Petro.