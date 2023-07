El llamado de atención de la Procuraduría a candidatos a alcaldías y gobernaciones, “programas de gobierno deben ser coherentes”.

¿Elecciones en riesgo?

Sin embargo, al ministro Velasco no le gustó la petición y aunque no fue incluido entre los destinatarios de la carta de la Registraduría, usó su cuenta en Twitter para decirle de una u otra manera a Alexánder Vega que no se metiera en temas de seguridad. “El señor @mindefensa, las @FuerzasMilCol, @PoliciaColombia y la UNP adelantan el plan democracia, eso es trabajo del gobierno, estimado registrador”, dijo Velasco.