El polémico mensaje del Tino a quienes lo criticaron por votar por Duque

A lo largo de la campaña muchos personajes de la vida nacional dieron a conocer sus apoyos electorales. Los deportistas no se quedaron atrás y varias figuras, actuales o ya retiradas, dieron a conocer cuál iba a ser su elección este 17 de junio. Uno de los que compartió su voto fue Faustino Asprilla.

El exdelantero, vestido con la camiseta de la selección desde Rusia, envió un mensaje en el que reveló que su elección era Iván Duque: “Hoy me puse la camiseta pero no porque juega la Selección Colombia sino porque hoy los colombianos nos jugamos una parte importantisima de la historia (…) Ojalá el presidente que tengamos sea el que quiere todo Colombia y nos puede dar una mano. Ese es Iván Duque”.

Buenos días Colombia!

Hoy estoy con mi corazón lleno de muchos sentimientos, pero el que más prevalece es el de la esperanza sabiendo que vamos a construir un futuro mejor para Colombia y dejar el odio y la polarización. #IvanDuqueMiPresidente

Pongámonos la camiseta hoy! pic.twitter.com/VMPFJ0ayoL — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 17 de junio de 2018

En otro video publicado más tarde, el delantero, que le dio tantas alegrías a los colombianos en la década de los noventa, cambió el tono por uno mucho más exaltado. Con una copa de champagna en la mano y bastantes groserías en su lenguaje, se mostró muy inconforme por las cientos de críticas que recibió.

“Yo voté por Duque. Es mi problema, es mi sentimiento y nunca dije no voten por el otro marica. Yo no sé porque la cojen conmigo y me tienen que insultar”, dijo el Tino.

Luego advirtió, “todo el que me mentó la madre, yo se la devuelvo 70.000 veces más ”.

“Yo nunca me he metido en política y me dio por tomar una decisión. No me pagaron y no estoy cuidando nada porque plata no tengo. Si el otro me quiere quitar algo lo único que me va a quitar es el carro, la ropa, dos camisetas del Parma y otra de la selección. Respeten payasos”, finalizó el exfutbolista.