El misterioso crimen de una ama de casa baleada frente a sus dos hijos en Bosa

En todo un misterio para las autoridades se convirtió el crimen de una ama de casa en la localidad de Bosa, cuando llevaba a sus dos hijos al colegio.

La mujer caminaba por las calles del barrio Islandia con plena tranquilidad, cuando dos sujetos en moto se le acercaron a eso de las 5:45 a. m. del pasado 1 de junio, y le dispararon en repetidas ocasiones, dejándola tendida en el piso.

La imagen fue pavorosa, los dos hijos de la señora fueron testigos del ataque y de la manera en que fue asesinada su mamá. Los vecinos llamaron de inmediato a las autoridades, mientras otros intentaban auxiliar a la víctima y a los pequeños, quienes a su corta edad tuvieron que vivir un momento aterrador.

Al sitio llegaron a los pocos minutos las primeras unidades de la Policía para verificar qué había sucedido y para acordonar la escena del crimen, recoger los casquillos de las balas para llevarlos al laboratorio balístico para su análisis, recopilar los videos de las cámaras de seguridad del sector y entrevistar a algunos testigos.

Los primeros datos indicaban que a la señora, los gatilleros la venían siguiendo con detenimiento, esperando el momento preciso para asesinarla.

“Tenemos determinado un pago de recompensa de hasta diez millones de pesos sobre los homicidios que nos cometen en la ciudad (...) cualquier modalidad que utilicen o el móvil se mantiene la recompensa”, dijo el comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho, al pedir la colaboración de la ciudadanía para ubicar a los responsables del horrendo homicidio.

Sobre el caso, añadió que “este es un caso muy delicado, porque fue el asesinato de una mujer frente a sus hijos, eso desde ningún punto de visto se puede aceptar en una sociedad, que se salgan de la raya de las confrontaciones y nos asesinen a los ciudadanos frente a los niños, no puede haber ninguna consideración por parte de la justicia”.

De igual manera, el oficial se refirió a lo que posiblemente habría detrás del crimen. “Se trata de una ama de casa que tienen algunas actividades económicas de pequeña envergadura, no son de alta consideración de dinero, compraba elementos para comercializarlos, pero no encontramos ningún móvil en esa actividad económica que ella desarrollaba, el dinero quedó en el sitio, no tiene tampoco situación de hurto, aunque no podemos descartar ninguna hipótesis”.

“Inicialmente, pensamos que esto está relacionado con temas más personales, que serán materia de investigación, al momento se sabe que no es una persona que tenga antecedente o que pertenezca a una organización criminal, es una ama de casa que tiene una conformación familiar respetable”, señaló el general Camacho.

Sobre los sicarios, dijo que “utilizan una motocicleta para cometer el crimen y huir del sitio, pero estamos iniciando la investigación para establecer que delincuentes fueron”.

De la víctima se ha conocido que tenía un pequeño negocio de venta de ropa y otros productos en Bosa, que era una mujer reconocida en su barrio por su actividad económica.

Por el momento, las autoridades señalaron que se encuentran haciendo la trazabilidad de las cámaras de seguridad del lugar donde se presentaron los hechos y ahondando en las entrevistas a testigos, familiares y amigos para saber si recientemente había recibido alguna amenaza o un hecho particular que pueda ayudar en la investigación.

De acuerdo con las autoridades en Bogotá, en lo corrido del año se ha presentado una reducción del 9,2 % en los casos de homicidio en comparación con el año pasado.

“Aún tenemos muchos retos por delante. Hemos venido fortaleciendo las capacidades de Policía y los distintos planes para abordar la problemática relacionada con los casos de homicidio en distintas zonas de la ciudad; la compañía de vida, el análisis que hacemos con la Fiscalía de los grupos delincuenciales detrás de este tipo de homicidios, nos han permitido identificar acciones diferenciales en cada localidad”, dijo el secretario de seguridad de Bogotá Aníbal Fernández de Soto, respecto a los delitos de alto impacto en la ciudad.