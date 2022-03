“El Pacto Histórico está innovando con filosofía para corruptos”: Íngrid Betancourt

La invitación que hizo Gustavo Petro a los colombianos de aceptar las coimas de las personas dispuestas a comprar su voto, pero luego frente a la mesa de votación escoger al candidato de su predilección, no cayó muy bien entre varios sectores de la política colombiana.

“Por todas las redes sociales que tengan disponibles, pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del cambio”, escribió Petro en redes sociales.

Al leer esto, los contradictores del precandidato presidencial por el Pacto Histórico no dudaron en criticar fuertemente esta propuesta, asegurando que, aun votando a consciencia, recibir sobornos de un corrupto también se considera como un delito ya que actúa en complicidad de este.

“Lo que creo que está claro es que no se puede pedir que se sea blando con el delito cuando le favorece a uno. La compra de voto es un delito y debe ser denunciado (…) Mi invitación es que, a quienes les ofrezcan plata, denuncien y no la reciban. No puede ser que los mismos candidatos promuevan delitos como compras de voto”, dijo el ministro del Interior, Diego Palacios, en claro rechazo a lo dicho por el senador de la Colombia Humana.

Sin embargo, una de las que más molestia demostró por esta situación fue la candidata por el Partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, quien respondió a un comentario que hizo el senador Gustavo Bolívar, en el que defendía la invitación hecha por Petro a todos sus electores.

“Cínicos. Los compradores de votos indignados porque le pedimos a la gente que reciba la plata y no vote por ellos. Es plata que le han robado a la gente. Es en sí, una devolución. Les están envolviendo una ínfima parte de lo que les han robado. #AgárraleLaPlataAlCorrupto Es tuya”, escribió Bolívar en Twitter.

En respuesta, Betancourt tildó al cabeza de lista para el Senado del Pacto Histórico de “ladrón” y “bufón”, manifestando que son los petristas los del “cinismo”, ya que, según ella, esta coalición tiene varios personajes con un pasado dudoso en cuanto a honradez se refiere.

“¿Tras de ladrón bufón? El Pacto Histórico innovando con filosofía para corruptos: lo que roban resulta ser una devolución para que voten por Gustavo Petro. ¡Cinismo el de ellos! Pacto con tramitadores de secuestro, paracos y maquinarias. Gracias por mostrar la verdadera cara”, escribió la candidata en redes sociales.

En cuanto a la frase “tramitadores de secuestro”, Betancourt estaría refiriéndose al lío judicial que actualmente está enfrentando la exsenadora Piedad Córdoba (quien hace parte del Pacto Histórico), luego de que su exasesor de comunicaciones asegurara que ella es la misma ‘Teodora’, un alías con el que las Farc distinguía a una mujer que tenía el poder para decir a cuál secuestrado liberar y cuándo; entro ellos a Íngrid Betancourt.

“A mí lo que me sorprende es que el Pacto Histórico siga amparándola en una lista cerrada donde quien vote por las listas del Congreso del Pacto Histórico están votando por una tramitadora de secuestros. Entonces llamo a los colombianos a que voten con responsabilidad”, dijo Betancourt en medio de un evento público de su partido, el pasado 12 de marzo.

Asimismo, en una entrevista con Vicky en Semana, la mujer que estuvo secuestrada por la antigua guerrilla desde el 23 de febrero de 2002 hasta el 2 de julio de 2008 indicó que está totalmente segura de que Córdoba es la responsable de que su liberación no se hubiese podido dar antes.

“Para mí, sí, y hoy más que nunca. Eso lo señaló inteligencia militar en su momento. Tenían las pruebas, habían rastreado, cotejado en su momento información. Creo que decir que cabe alguna duda es casi que infantil. Esto es una realidad”, dijo.

Luego añadió: “Cuando ‘Teodora’ -Piedad Córdoba- escribe que no suelten a Íngrid porque ella siempre ha sido flaca, Teodora ignora que yo en ese momento me estoy muriendo, es decir, estaba en una situación de salud muy complicada. Entonces sí, yo creo que son momentos, para mí, para mi familia, y para todas las víctimas, de obviamente indignación. Cómo un ser humano puede comportarse de esa manera con otro ser humano”.