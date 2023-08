El plan del Ministerio de Defensa para combatir la inseguridad en las carreteras del país y proteger a los transportadores

“Se ha dispuesto, desde la dirección general de la Policía, el fortalecimiento de las actividades de inteligencia y policía judicial que permita no solo también como es también como es una estrategia transversal. Micro focalizar las conductas delictivas, en qué regiones, y en qué sectores específicos se producen estas regiones en mayor medida”, explicó el ministro.

En las imágenes se puede observar cómo un camión lleno de personas se parquea en plena vía pública y varios hombres se bajan de él e intentan detener a toda costa los vehículos que transitan por allí. Aunque fueron dos los hombres que trataron de frenar a un furgón, este último no se detuvo, e incluso aumentó la velocidad y no frenó ante los sujetos. Sin embargo, estas personas no se rindieron tan fácil y se mantuvieron en la vía esperando un nuevo vehículo al que abordar.