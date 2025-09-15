El pronóstico del clima en Colombia para la semana del 15 al 19 de septiembre de 2025

Lunes 15 de septiembre

Para la tarde de hoy, se prevén condiciones de cielo entre parcialmente y mayormente nublado. Las lluvias de mayor intensidad podrían registrarse en las regiones Pacífica y Caribe, incluyendo las zonas marítimas adyacentes, así como en el norte de la región Andina.

Las precipitaciones más fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, se esperan en: sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, norte y sur de Córdoba, norte de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, centro de Nariño, Santander, occidente de Arauca, Boyacá, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vichada, Guainía, Caldas, Quindío y Risaralda.

No se descartan lluvias de carácter ligero en el resto del país. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé cielo nublado con precipitaciones de intensidad variable, especialmente en sectores cercanos a la isla de San Andrés y su zona marítima.

Pronóstico del clima en Colombia para este 15 de septiembre de 2025 | Foto: Ideam

Martes 16 de septiembre

Se prevé un aumento de la nubosidad y de las lluvias de manera generalizada en el territorio colombiano, con mayor intensidad en las regiones Pacífica y Caribe, mientras que en el norte de la región Andina se anticipa una disminución de las precipitaciones. En el territorio marítimo, continuarán las condiciones nubosas y lluviosas observadas el día anterior, con intensificación en el Caribe y el Pacífico colombiano.

Los mayores acumulados de lluvia del día se esperan en los departamentos de: La Guajira, norte de Magdalena, Atlántico, Cesar, sur de Bolívar, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Guaviare, Caquetá, Guainía y en algunos sectores del occidente de Cundinamarca. Hacia el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se anticipa nubosidad variable acompañada de precipitaciones de distinta intensidad a lo largo del día.

Pronóstico del clima en Colombia para este 16 de septiembre de 2025 | Foto: Ideam

Miércoles 17 de septiembre

Se espera un incremento significativo en los acumulados de precipitación en las regiones Pacífica, Caribe y Andina. En los mares Pacífico y Caribe también se prevé un aumento respecto a los días anteriores.

Las lluvias más intensas del día se concentrarían en: Chocó, Valle del Cauca, Cauca, La Guajira, Cesar, norte de Norte de Santander, Santander, Magdalena, Atlántico, Risaralda, Caldas, Quindío, Vichada, Putumayo y Amazonas. Precipitaciones de menor intensidad podrían presentarse de manera generalizada en el occidente de la Orinoquía, en sectores de la Amazonía y en el norte y centro de la región Andina. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén lluvias sectorizadas, con posibles descargas eléctricas y precipitaciones de intensidad variable.

Pronóstico del clima en Colombia para este 17 de septiembre de 2025 | Foto: Ideam

Jueves 18 de septiembre

El cuarto día de la semana laboral, se espera un descenso de las precipitaciones en las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazonía y Andina. En el mar Caribe colombiano y en algunas zonas del Pacífico también se prevé una ligera disminución con respecto al día anterior.

Las lluvias más intensas del día se concentrarían en los departamentos de: Chocó, Valle del Cauca, Cauca, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Vichada, Arauca, Casanare, Amazonas, Meta, Magdalena, sectores del piedemonte llanero, Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Quindío y Caldas. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo nublado con lluvias, principalmente en la zona de Providencia.

Pronóstico del clima en Colombia para este 18 de septiembre de 2025 | Foto: Ideam

Viernes 19 de septiembre

Finalizando la semana laboral, se espera una disminución en los acumulados de lluvia sobre el océano Pacífico y en el mar Caribe colombiano, así como en las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazonía y Andina, mientras que en el suroriente de la región Caribe se espera un aumento considerable.

Las lluvias más intensas del día se concentrarían en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, sur de La Guajira, Nariño, Cesar, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, Magdalena, Bolívar, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés y Tolima. Precipitaciones de menor intensidad podrían presentarse de manera generalizada en otras zonas de la región Orinoquía, en la Amazonía y en el sur y centro de la Andina.

Pronóstico del clima en Colombia para este 19 de septiembre de 2025 | Foto: Ideam